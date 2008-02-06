Вступ України до СОТ: хто має радіти, а хто - плакати

Вступ України до Світової організації торгівлі невигідний лише корумпованим чиновникам і деяким олігархам, оскільки дія механізмів СОТ "зруйнує існуючі в країні монополії, знизить рівень корупції, примусить відкрити внутрішні ринки і грати за міжнародними правилами".

Таку думку висловив в інтерв`ю УНІАН одеський вчений, доктор економічних наук Микола ШУТОВ.

«Наслідки вступу до СОТ для більшості українців будуть, безумовно, позитивними, - переконаний М.ШУТОВ. – Перш за все, підвищиться якість товарів, з`явиться можливість розпочати переговори про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, що буде значним кроком на шляху інтеграції в європейський простір, з`являться нові робочі місця». Разом із тим, прогнозує доктор економічних наук, навряд чи процес адаптації до вимог СОТ пройде безболісно, особливо для сільгосппідприємств і підприємств харчопереробної галузі.

«Якщо хімічна і металургійна промисловість України цілком конкурентоспроможні на зовнішніх ринках, то сільське господарство, автомобілебудування і харчова галузі через невисоку якість продукції, що випускається, поки що не готові до конкуренції на рівних з європейськими партнерами», - вважає М.ШУТОВ.

Втім, підкреслює вчений, «СОТ пропонує новим партнерам перехідний період, щоб вони могли “підтягти” якість своєї продукції до рівня світового. Зокрема, Україні дозволено ще 10 років надавати сільгоспвиробникам державну допомогу на рівні 2004-2005 років, тобто дотувати підприємства галузі в обсязі 1,5 млрд. дол. на рік».

Співрозмовник агентства нагадав, що «завдання цієї організації - лібералізація зовнішньої торгівлі, підвищення конкурентоспроможності продукції країн-партнерів. Якщо ми не хочемо залишитися на узбіччі світового розвитку, повинні грати за тими ж правилами – зараз 96% операцій укладаються за механізмами СОТ».

Фігурально висловлюючись, СОТ можна порівняти з рушницею, що висить на стіні: нею можна користуватися або не користуватися, підсумував учений. Ті ж, хто намагається «піднести вступ України до СОТ як загрозу політичній і економічній безпеці, безумовно, керуються при цьому власними корисливими політичними цілями».