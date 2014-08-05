Активісти знайшли фейкову сторінку прес-центру АТО у соцмережі
09:27, 05 серпня 2014Суспільство
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Активісти ЄвромайданSOS знайшли у Facebook фейкову сторінку прес-центру АТО, яка розповсюджую неправдиву інформацію антиукраїнського змісту.
Фото: прес-центр АТО
Про це йдеться у повідомленні активістів на сторінці ЄвромайданSOS.
"Друзі, потрібна допомога! Знайдено фейкову сторінку АТО, яка поширює неправдиву інформацію антиукраїнського змісту. Потрібно швиденько відправити їх у небуття. 30 секунд вашого часу - і менше зомбі в мережі. Для бану потрібно мінімум 500 скарг", - пишуть активісти.
Вони закликають користувачів Facebook скаржитись на цю сторінку адміністраторам, оскільки на ній розповсюджується неправдива інформація.
Справжня сторінка прес-служби АТО: https://www.facebook.com/ato.news
Справжня сторінка
Фейкова сторінка: https://www.facebook.com/pages/Прес-центр-АТО/1480960812148234
Фейкова сторінка
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