Активісти знайшли фейкову сторінку прес-центру АТО у соцмережі

Про це йдеться у повідомленні активістів на сторінці ЄвромайданSOS.

"Друзі, потрібна допомога! Знайдено фейкову сторінку АТО, яка поширює неправдиву інформацію антиукраїнського змісту. Потрібно швиденько відправити їх у небуття. 30 секунд вашого часу - і менше зомбі в мережі. Для бану потрібно мінімум 500 скарг", - пишуть активісти.

Вони закликають користувачів Facebook скаржитись на цю сторінку адміністраторам, оскільки на ній розповсюджується неправдива інформація.

Справжня сторінка прес-служби АТО: https://www.facebook.com/ato.news

Фейкова сторінка: https://www.facebook.com/pages/Прес-центр-АТО/1480960812148234