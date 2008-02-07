Тимошенко хоче продати Одеський припортовий ”святому”?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що однією з умов угоди про приватизацію Одеського припортового заводу має стати підвищення зарплати до світового рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час зустрічі з трудовим колективом і профспілками Одеського припортового заводу.

«Я прихильник того, що якщо ми продаємо і купуємо продукцію за світовими цінами, то й людям повинні платити на світовому рівні», - сказала прем`єр-міністр.

Ю.Тимошенко повідомила, що підпише розпорядження Кабінету Міністрів про умови приватизації Одеського припортового заводу тільки після обговорення з трудовим колективом соціального блоку угоди про приватизацію.

«Я не підписала ці документи тільки тому, щоб відбулася наша зустріч, і щоб ці документи пройшли через профспілки, через департаменти і фахівців заводу, щоб ми ні в чому не помилилися, і щоб ця угода стала умовою процвітання заводу», - пояснила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що уряд не має наміру мінімізувати умови для інвесторів, тим самим створюючи загрозу для подальшого розвитку підприємства.

За словами прем`єра, підготовлений проект договору купівлі-продажу передбачає безстрокове збереження за підприємством всієї соціальної інфраструктури, а також підвищення заробітної плати.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що Україна повинна платити своїм громадянам якомога більше, щоб не допустити колапсу на внутрішньому ринку робочої сили. При цьому вона нагадала, що п`ять-сім мільйонів українців виїжджає заробляти за межі країни, а 14 млн. людей вже є пенсіонерами. «Це кардинальні цифри для ринку робочої сили», - вважає прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня Кабінет Міністрів затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу. За словами заступника голови Фонду державного майна Дмитра ПАРФЕНЕНКА, початкова вартість об`єкту становить 3 млрд. грн.

Кажучи про умови, Д.ПАРФЕНЕНКО відзначив, що основна концепція залишилася незмінною, проте посилено умови контролю за перевалкою.

На питання, коли може бути оголошений конкурс, він відповів: «Якщо все піде добре, то публікація (про проведення конкурсу) буде 6 лютого, і після цього відлічіть 75 днів».

Д.ПАРФЕНЕНКО висловив сподівання на те, що участь у конкурсі візьмуть і ті, хто раніше подавав заявки, а також й інші претенденти на придбання.

Він відзначив, що завод буде продано разом з перевалочним комплексом, але "без труби" (аміакопроводу).

Раніше Кабмін відкладав затвердження умов конкурсу з продажу Одеського припортового заводу і внесення змін у законодавство з приватизації на прохання Секретаріату Президента.

Конкурсна комісія з приватизації Одеського припортового заводу пропонувала уряду приватизувати завод з виробничими цехами і з цехами з перевантаження аміаку і карбаміду.

Кабінет Міністрів В.ЯНУКОВИЧА в серпні 2007 р. затвердив умови приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод».

15 серпня 2007 року 99,52% акцій ОПЗ було виставлено на продаж за стартовою ціною пакета 2 млрд. 500 тис. грн.

12 вересня глава держави Віктор ЮЩЕНКО своїм указом припинив дію серпневого розпорядження уряду.

15 жовтня ФДМ відмінив конкурс з продажу ОПЗ. У листопаді 0,43% цінних паперів ВАТ було на пільгових умовах реалізовано його нинішнім і колишнім співробітникам.

Про свою зацікавленість у приватизації ОПЗ заявляли вісім компаній: ВАТ "Чернігівське Хімволокно" (Україна), АТ "Азот" (Україна), ВАТ "Дніпроазот" (Україна), ВАТ "Акрон" (Росія), ВАТ "МХК Єврохім" (Росія), ВАТ "Ренова Україна", ВАТ "Сібур Холдинг" (Росія) і норвезька компанія Yara International ASA.

ВАТ «Одеський припортовий завод» - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Останні три роки близько 88% виробленої заводом продукції експортується: аміак - до Бельгії, США і Франції, карбамід - до Швейцарії, Бельгії, США і Німеччини.

Статутний фонд підприємства - 798 млн. 544 тис. грн.