На Черкащині звільнилося 30 міліціонерів, щоб не їхати в зону АТО - УМВС



Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю з посиланням на начальника УМВС в Черкаській області Владислава Пустовара, звільнилося 9 працівників спецпідрозділу «Беркут», 9 працівників спецпідрозділу «Грифон» та 12 працівників батальйону патрульно-постової служби.

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За словами начальника обласної міліції, правоохоронці подавали рапорти про звільнення здебільшого через небажання їхати на схід в зону АТО.

Як повідомляв УНІАН, чергова ротація зведеного загону правоохоронців Черкаської області в зоні АТО відбулась у липні. Зведений загін УМВС повернувся до Черкас 10 липня після місячного перебування на сході країни.