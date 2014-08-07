На Черкащині звільнилося 30 міліціонерів, щоб не їхати в зону АТО - УМВС

02:40, 07 серпня 2014
Суспільство
1 0

Із лав управління МВС в Черкаській області з початку проведення антитерористичної операції на сході України звільнилося 30 міліціонерів.

УНІАН


Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю з посиланням на начальника УМВС в Черкаській області Владислава Пустовара, звільнилося 9 працівників спецпідрозділу «Беркут», 9 працівників спецпідрозділу «Грифон» та 12 працівників батальйону патрульно-постової служби. 

Читайте такожЛьвівські медики ухиляються від мобілізації – облвійськкомат

За словами начальника обласної міліції, правоохоронці подавали рапорти про звільнення здебільшого через небажання їхати на схід в зону АТО.

Як повідомляв УНІАН, чергова ротація зведеного загону правоохоронців Черкаської області в зоні АТО відбулась у липні. Зведений загін УМВС повернувся до Черкас 10 липня після місячного перебування на сході країни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter