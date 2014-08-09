У Донецьку виші планують розпочати новий навчальний рік 29 вересня - ОДА

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на Раду ректорів Донецької області.

Згідно з повідомленням, в даний час приймальні комісії вузів функціонують, але в скороченому режимі, приймаючи абітурієнтів з 9.00 до 12.00.

У першій половині вересня планується провести сесію, перенесену за рішенням міністерства освіти і науки, а також - завершити прийом документів на перший курс. Обсяги держзамовлення не знижені порівняно з минулим роком і навіть підвищені з таких актуальних напрямах, як, наприклад, комп`ютерні науки.

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Враховуючи труднощі для деякої частини абітурієнтів регіону з проходженням зовнішнього незалежного тестування міністерство для них встановило окремий порядок вступу, який проходитиме через іспити, в першій половині вересня.

У другій половині вересня пройде зарахування на перший курс.

Тривала бездіяльність казначейства створює серйозні проблеми в колективах вузів, оскільки співробітникам не виплачені аванс і зарплата за липень.

Постійний зв`язок з міністерством освіти України дозволяє вузам своєчасно інформувати абітурієнтів про терміни і порядок проведення вступних іспитів, запевнили в ОДА.