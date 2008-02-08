«УкрГаз-Енерго» заявляє, що «Нафтогаз» заборгував $1,5 млрд

ЗАО «УкрГаз-Енерго» заявляє, що заборгованість НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ складає 1,5 млрд. доларів. Про це сказав член наглядової ради ЗАТ «УкрГаз-Енерго» Андрій ГАЛУЩАК на брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «ми неодноразово звертались до НАК «Нафтогаз України» з проханням невідкладно врегулювати питання закупівлі імпортованого нашою компанією газу для потреб підприємств теплокомуненерго і бюджетних установ відповідно до закону. А саме шляхом проведення відкритого тендеру. Натомість НАК «Нафтогаз України» вводила в оману громадськість та органи державної влади інформацією про те, що забезпечує проведення опалювального сезону з ресурсів власного видобутку, а ЗАТ «УкрГаз-Енерго» нібито не імпортує газ, закуплений у «РосУкрЕнерго АГ».

На жаль, сказав А.ГАЛУЩАК, «ці безвідповідальні заяви призвели до загрози суттєвого зменшення поставок газу до України, про що сьогодні заявив російський «Газпром».

За його інформацією, заборгованість НАК «Нафтогаз України» перед ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за спожитий газ дійсно складає понад 1,5 млрд. дол. США. “Сума боргу дійсно не може бути документально підтверджена через відсутність юридичних підстав: укладених договорів та актів передачі газу до них. Тобто, підприємства НАК «Нафтогаз України» здійснюють бездоговірний відбір і постачання газу. Такі дії унеможливлюють оформлення та погашення заборгованості НАК «Нафтогаз України» перед ЗАТ «УкрГаз-Енерго» та, відповідно, “РосУкрЕнерго АГ” і ВАТ «Газпром» за газ, відібраний з газопроводів і сховищ газу”.

При цьому, сказав А.ГАЛУЩАК, “заборгованість СП перед російською стороною в рази менша, що досягнуто шляхом залучення кредитів і мобілізації власних оборотних коштів”. За словами представника «УкрГаз-Енерго», “РосУкрЕнерго АГ” повністю виконує наші заявки на поставки газу, що забезпечує безперебійне постачання газу всім споживачам, які уклали з «УкрГаз-Енерго” договори, що відповідають законодавству України.

Разом з тим, повідомив А.ГАЛУЩАК, НАК затвердив баланс газу на минулий місяць з добовим обсягом надходжень – 152 млн. кубометрів. “Наголошую, що підтверджений ВАТ «Газпром» добовий обсяг поставки газу для України у січні п. р. складав 138 млн. куб. м. Тобто, керівництво “Нафтогазу” свідомо видало нормативний документ, що створив передумови для бездоговірного осідання великих обсягів російського газу в Україні. Крім ігнорування основ енергетичної безпеки України, такий підхід взагалі породжує сумніви у фаховому рівні спеціалістів, відповідальних за підготовку балансу газу нашої країни”, - повідомив член наглядової ради ЗАТ «УкрГаз-Енерго».

За його словами, намагання безпідставно заблокувати роботу ЗАТ «УкрГаз-Енерго” шляхом незаконного адміністративного тиску (незаконне обмеження обсягів ліцензії, спроби завадити розмитненню ресурсу, що імпортується нашою компанією, спроби розірвати довгострокові контракти на транспортування газу територією України) призводять лише до загострення цієї ситуації.

При цьому представник «УкрГаз-Енерго” наголосив, що “споживачі, які уклали з нами відповідні довгострокові контракти на постачання газу, а це, передусім, промисловість та енергогенеруючі компанії, будуть забезпечені ресурсами природного газу своєчасно і в повному обсязі”. Разом з тим, А.ГАЛУЩАК не виключив, що проблеми з постачанням природного газу можуть виникнути у категорій, продажем природного газу для яких займаються підприємства системи НАК «Нафтогаз України», що не уклали із ЗАТ “УкрГаз-Енерго” відповідних угод, це - бюджетні установи, теплокомуненерго.

Для запобігання зриву опалювального сезону “УкрГаз-Енерго” закликає НАК «Нафтогаз України» терміново привести свою діяльність у відповідність до законодавства України, оголосити тендер по відбору постачальника природного газу для підприємств теплової енергетики та бюджетних установ, припинити бездоговірний відбір газу з газопроводів і ПСГ, переглянути необґрунтовано затверджені баланси газу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні офіційний представник концерну Сергій КУПРІЯНОВ в ефірі телеканалу "Вести" заявив, що російська газова монополія "Газпром" з 11 лютого може припинити постачання свого газу в Україну, якщо Київ найближчим часом повністю не розрахується за всю прострочену заборгованість.

"Ціна російського газу, що постачається з початку року в Україну, становить 314,7 долара за тисячу кубометрів газу. На даний момент на Україні осіло вже 1,5 мільярда кубометрів російського газу", - зазначив він. С.КУПРІЯНОВ оцінив заборгованість України за поставлений з 1 січня цього року російський газ в 500 мільйонів доларів, а загальний прострочений борг "досяг уже півтора мільярдів доларів".

С.КУПРІЯНОВ зазначив, що Україна "одержує у нас ті об`єми газу, яких їй не вистачає, але при цьому за нього не платить". За його словами, з початку 2008 року Україна одержує через компанію RosUkrEnergo не тільки середньоазіатський, але і російський газ, але при цьому "не може чітко пояснити, хто споживає цей газ, коли і ким постачання російського газу будуть сплачені". С.КУПРІЯНОВ назвав це "парадоксальною ситуацією". "Газпром" вимагає, щоб українська сторона підписала відповідні контракти і акти та повністю погасила заборгованість.

Раніше повідомлялося, що в першому кварталі 2008 року компанія RosUkrЕnergo, половина якої належить "Газпрому", поставлятиме більш дорожчий російський газ замість дешевшого середньоазіатського. У зв`язку з чим "Газпром" ставить під сумнів узгоджену ціну поставок на рівні 179,5 долара за тисячу кубометрів, оперує цифрою 314,7 долара за тисячу кубометрів газу і різницю називає "боргом України".