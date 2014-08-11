Бойовики перешкоджають вивозу із зони АТО дітей та осіб з обмеженими можливостями

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За інформацією Мінсоцполітики, готується вивезення із зони АТО 119 вихованців Краснодонського дитячого будинку-інтернату та дитячого відділення Ровеньківського будинку-інтернату для інвалідів та осіб похилого віку Донецької області, які безпосередньо перебувають в зоні активних бойових дій», - зазначив він.

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«Терористи перешкоджають вивезенню дітей та інвалідів. На даний момент тривають переговори щодо їх переміщення до інтернатних установ Сумської, Харківської та Полтавської областей», - заявив речник РНБО.