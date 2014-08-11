Бойовики перешкоджають вивозу із зони АТО дітей та осіб з обмеженими можливостями
Готується вивезення із зони АТО 119 вихованців дитячого будинку-інтернату та будинку-інтернату для інвалідів та осіб похилого віку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«За інформацією Мінсоцполітики, готується вивезення із зони АТО 119 вихованців Краснодонського дитячого будинку-інтернату та дитячого відділення Ровеньківського будинку-інтернату для інвалідів та осіб похилого віку Донецької області, які безпосередньо перебувають в зоні активних бойових дій», - зазначив він.
Читайте такожБойовики заборонили жителям Красного Луча залишати місто та ходити вулицями - очевидці
«Терористи перешкоджають вивезенню дітей та інвалідів. На даний момент тривають переговори щодо їх переміщення до інтернатних установ Сумської, Харківської та Полтавської областей», - заявив речник РНБО.