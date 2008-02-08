Комісія з журналістської етики пропісочила журналістів ”Нового каналу”

Комісія з журналістської етики, розглянувши питання щодо підготовки журналістами "Нового каналу" сюжету про охорону банків для програми «Репортер» 6 лютого, констатує порушення журналістами пунктів Етичного кодексу українського журналіста.

Про це йдеться у переданому УНІАН рішенні Комісії з журналістської етики.

Зокрема, за словами членів Комісії, журналісти порушили пункти 6 та 13 Етичного кодексу українського журналіста: «Повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов’язком журналіста" та "Журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання інформації. Журналіст при зборі інформації діє в правовому полі України і може вдатися до будь-яких законних, в тому числі судових, процедур проти осіб, які перешкоджають йому в зборі інформації».

Комісія вважає, що тема, якій присвячено сюжет, - є суспільно-значимою і чітко виокремлена журналістами: «У 2007 році грабіжники обібрали 62 банки. І це часто не провина міліції. Адже, якщо є фінансова установа, будуть і люди, які схочуть її пограбувати. А коли так - банк бодай трохи повинен дбати як не про безпеку своїх грошей, то хоч би про безпеку клієнтів».

Але для висвітлення цієї теми журналісти використали інсценоване пограбування відділення одного з банків.

Комісія сподівається, що самі журналісти, редактори чи інші співробітники "Нового каналу" не причетні до організації та безпосереднього виконання дій, що мають ознаки злочину, відповідальність за який передбачено Кримінальним кодексом України.

Комісія вказує журналістам та редакторам "Нового каналу" на свідоме порушення етичних норм, передбачених як міжнародним та українським законодавством і етичними принципами, так і норм, встановлених Редакційним Статутом ЗАТ «Новий канал» (прийнятим у 2007 році, опублікованим на офіційній веб-сторінці Нового каналу).

Комісія зауважує, що при підготовці сюжетів журналісти та редактори повинні керуватися принципами поваги до права громадян на отримання інформації, а не намаганнями перевершити інших завдяки уявній сенсаційності новини.

Для найкращого інформування громадськості допускається деяка провокативність журналістів або перебільшення. В даному випадку, на думку членів Комісії, журналісти перейшли межу, заохочуючи хуліганські дії групи з сумнівною репутацією та наражаючи на небезпеку оточуючих.

"Навіть добрі наміри журналістів – привернути увагу суспільства та державних органів до суспільно-значимої теми – не можуть виправдовувати свідоме порушення етичних норм. Оскільки це призводить до втрати довіри суспільства до журналістів та ЗМІ загалом", йдеться у рішенні Комісії.

З огляду на вищесказане, Комісія висловлює дружнє попередження журналістам та редакторам «Нового каналу», а також закликає журналістів інших засобів масової інформації при зборі інформації дотримуватись норм Етичного кодексу українського журналіста. Крім того, комісія пропонує редакторам ЗАТ «Новий канал» провести для співробітників навчання принципам журналістської етики.

Рішення підтримали голова Комісії з журналістської етики Володимир МОСТОВИЙ, члени Комісії Михайло БАТІГ, Сергій ГУЗЬ, Тетяна КОТЮЖИНСЬКА, Ігор ЛУБЧЕНКО, Сергій РАХМАНІН, Єгор СОБОЛЄВ та інші.

Як повідомлялося, 6 лютого група «Нового каналу» знімала інсценоване пограбування у відділенні одного з банків в Києві. Учасники так званого «Товариства придурків», які запропонували тему сюжету, одягнули маски і без зброї увійшли до відділення «Ощадбанку» на вулиці Вавилових у Києві. Їхні дії фіксувала камера.

7 лютого столична міліція порушила кримінальну справу у зв`язку з інсценованим нападом на відділення Ощадбанку за ст. 296 ч.2 («хуліганство»).