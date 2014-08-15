Синоптики попереджають про підйом рівня води у річках на Львівщині

На Львівщині синоптики попереджають про ускладнення погодних умов, підняття рівня води в річках та загрози утворення селей в гірських районах.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, впродовж 15-16 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках до 2 м над рiвнями, мiсцями можливий вихід води на заплаву. При сильних зливах можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах існує загроза утворення селей. Вночі та вранці 15 серпня місцями сильні зливи, грози, пориви північно-західного вітру та шквали 17 – 22 м/с, подекуди град.

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Як повідомляв УНІАН, у період з 20.00 14 серпня до 1.00 15 серпня внаслідок проходження атмосферного фронту (дощ, гроза) на території 7-ми районів Львівської області без електропостачання залишилось 55 населених пунктів (39 повністю та 16 частково).