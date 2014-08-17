На Донбасі продовжують прощатися з СРСР - знесли пам'ятник Леніну в Новоайдарі

"Ленінопад" триває: зранку пам'ятник радянської епохи зняли з постаменту в селищі Новоайдар на Луганщині, повідомляє 5 канал.

Знищувати монумент місцеві активісти не мають наміру – поки що його передали на зберігання комунальникам. Свідки події кажуть, що під час демонтажу до них підходили місцеві комуністи, однак перешкоджати не стали.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю група невідомих людей повалила восьмиметровий пам'ятник Володимиру Леніну в центрі Маріуполя (Донеччина).

Читайте такожУ Маріуполі невідомі знесли найбільший в місті пам'ятник Леніну (фото)Також протягом ночі невідомі намагалися знести з постаментів ще кілька "вождів пролетаріату". Так, на Лівобережжі спроба скинути з постаменту Леніна на площі Перемоги не увінчалася успіхом - активістів сполохав патруль. А от від скульптури вождя біля молокозаводу "Екоіллічпродукт" залишилася тільки половина.