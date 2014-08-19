Шість інтернатів готові прийняти 119 дітей-сиріт та інвалідів, які залишилися в зоні АТО

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України з посиланням на Міжвідомчий координаційний штаб.

Як зазначається у повідомленні, станом на 15.08.2014 із закладів соціального захисту дітей (притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей), які розташовані в районах проведення антитерористичної операції, евакуйовані всі діти.

Триває робота з організації переселення 119 вихованців Краснодонського дитячого будинку-інтернату та дитячого відділення Ровеньківського будинку-інтернату для осіб похилого віку та інвалідів Донецької області, які безпосередньо перебувають в зоні активних дій антитерористичної операції. На даний момент тривають переговори щодо переміщення зазначених дітей. Шість інтернатних установ Сумської, Харківської та Полтавської областей готові прийняти зазначених вихованців.Читайте також119 дітей-сиріт поки залишаються в будинках-інтернатах у зоні АТО

З Луганської області до інших областей переїхали 17 дитячих будинків сімейного типу та 26 прийомних сімей, в яких виховується 43 рідних дітей та 130 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Всього -173 дитини.

З Донецької області до інших областей переїхали 28 дитячих будинків сімейного типу та 62 прийомних сім’ї, в яких виховується 78 рідних дітей та 294 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього – 372 дитини.

Крім того, перевезено 201 особу (у т.ч. 136 дітей) з Шахтарського дитячого будинку-інтернату до Дружківського дитячого будинку-інтернату Донецької області, 416 підопічних Торезького психоневрологічного інтернату до Слов’янського психоневрологічного інтернату. Загалом здійснено переміщення понад 900 осіб в межах Донецької області.

Також з Донецької області 28 підопічних переведено до будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів до інших областей, та здійснено переміщення 360 громадян зазначених категорій в межах Донецької області.Читайте такожЗі східних областей у безпечні регіони України евакуйовано понад 1,5 тис дітей-сиріт

Перевезено 115 підопічних Донецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів. З них 23 особи переміщено в межах Донецької області та 92 особи до будинків-інтернатів Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, загалом з Донецької та Луганської областей, де тривають бойові дії зі звільнення населених пунктів від проросійських бойовиків, евакуйовано понад 1,5 тис дітей-сиріт.