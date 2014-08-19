Терористи заблокували місце обстрілу колони з біженцями і знищують докази (відео)

Як повідомляють в прес-центрі АТО, терористи вогнем на ураження, в упор розстрілюють автомобілі незалежних журналістів, та військових експертів збройних сил - саперів, медиків, фахівців МНС, які намагаються дістатись місця знищення колони.

Прес-центр АТО оприлюднив відеозаписи свідків обстрілу колони та перепросив за невисоку якість відео.

В повідомленні говориться, що терористи "не можуть протистояти силам АТО, тому постійно воюють з жінками та дітьми".

Нагадаємо, що вчора у районі населеного пункту Хрящувате, в результаті масованого удару терористів з мінометів та системи "Град" була знищена колона з біженцями з зони активних бойових дій. В результаті загинули жінки та діти.