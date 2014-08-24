Українці провели флешмоб у США: одночасно запалили "іскру єдності" (фото)

Акція пройшла у Вашингтоні, Філадельфії, Детройті та Нью-Йорку.

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