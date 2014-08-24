Українці провели флешмоб у США: одночасно запалили "іскру єдності" (фото)

12:11, 24 серпня 2014
Суспільство
5 0

Акція пройшла у Вашингтоні, Філадельфії, Детройті та Нью-Йорку.

У Вашингтоні / Фото Віталія Дубіля / facebook.com

Українці в США провели флешмоб "Запали іскру єдності".

Акція відбулася одночасно в чотирьох американських містах, повідомляє VIDIA.

"Спасибі всім, хто приєднався до цього надзвичайно символічного флешмобу. Енергетика була надзвичайна ", - заявили організатори акції у Вашингтоні.

Читайте такожУ Москві біля Кремля активісти намагалися вивісити 10-метровий український прапор - ЗМІ

Запалювали "іскру єдності" з ініціативи співачки Руслани Лижичко.

Флешмоб пройшов у Вашингтоні, Філадельфії, Детройті та Нью-Йорку.

У Нью-Йорку / Фото Yuriy Lozitskiy / facebook.com

У Чикаго вже традиційно відбулася урочиста церемонія підняття українського прапора.

Допис by Myroslava Gongadze.
У Філадельфії / Razom for Ukraine‎ / facebook.com
Фото Yuriy Lozitskiy / facebook.com
Мирослава Гонгадзе запалює свічку / Фото Віталія Дубіля / facebook.com

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter