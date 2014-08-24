Українці провели флешмоб у США: одночасно запалили "іскру єдності" (фото)
12:11, 24 серпня 2014Суспільство
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Акція пройшла у Вашингтоні, Філадельфії, Детройті та Нью-Йорку.
У Вашингтоні / Фото Віталія Дубіля / facebook.com
Українці в США провели флешмоб "Запали іскру єдності".
Акція відбулася одночасно в чотирьох американських містах, повідомляє VIDIA.
"Спасибі всім, хто приєднався до цього надзвичайно символічного флешмобу. Енергетика була надзвичайна ", - заявили організатори акції у Вашингтоні.
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Запалювали "іскру єдності" з ініціативи співачки Руслани Лижичко.
Флешмоб пройшов у Вашингтоні, Філадельфії, Детройті та Нью-Йорку.
У Нью-Йорку / Фото Yuriy Lozitskiy / facebook.com
У Чикаго вже традиційно відбулася урочиста церемонія підняття українського прапора.
У Філадельфії / Razom for Ukraine / facebook.com
Фото Yuriy Lozitskiy / facebook.com
Мирослава Гонгадзе запалює свічку / Фото Віталія Дубіля / facebook.com
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