Житомирян попросили створити дводобовий запас води через відключення

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради.

Централізоване водопостачання у Житомирі тимчасово припинять 5 вересня о 22.00 годині до 16.00 год. 7 вересня.

Причиною відключення відомство називає необхідність провести профілактичні рроботи та вчасно підготуватися до нового опалювального сезону.

Читайте такожУ КМДА обіцяють, що до кінця тижня більшість киян отримає гарячу воду"Комунальне підприємство «Житомирводоканал» повідомляє, що з метою підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період, з проведенням планових та профілактичних робіт на водопровідно-каналізаційних мережах та спорудах водопостачання міста буде тимчасово припинено з 22.00 год. 5 вересня до 16.00 год. 7 вересня 2014 р.", - йдеться у повідомленні

Через це жителів Житомира попросили створити дводобовий запас води.