Кримська активістка Богуцька розповіла про вчорашній обшук у її будинку, обвинувачення і допит

Обшук у будинку популярного кримського дизайнера і блогера з проукраїнською позицією Єлизавети Богуцької, а потім її багатогодинний допит, стали одними з головних інформаційних подій понеділка, 8 вересня.

Ранкове повідомлення в Facebook про візит в будинок Богуцької співробітників правоохоронних органів сколихнуло не тільки кримську, але й українську громадськість.

Як розповіла Крым.Реалии Єлизавета, собаці, яка перебувала на вулиці, силовики прострелили щоку, оскільки побоювалися, що вона нападе на них.

«Після цього вони мені зачитали постанову слідчого про обшук. За їх словами, вони приїхали шукати наркотики, зброю, боєприпаси, заборонену літературу. Один з автоматників у балаклаві сказав, що у нас на порозі вже валяються гільзи. Я відразу ж звернулася до головного з них, попросивши припинити цей цирк відразу: «Якщо гільзи вже лежать, то треба їх описати і йти в будинок. Давайте вашу знахідку опишемо так, ніби вона лежала тут століттями». Вони тут же образилися, сказали, що нічого не приносили, ніяких гільз немає. І, дійсно, через деякий час виявилося, що гільз немає, хоча вони повинні були бути, тому що вони стріляли в собаку. Хтось із них гільзи прибрав», - розповіла Богуцька.

За її інформацією, в результаті обшуку, який тривав кілька годин, правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і телефони. «Нам заборонили дзвонити, навіть не можна було зателефонувати адвокату, моя дочка встигла повідомити на моїй сторінці в Facebook про обшук у будинку, - зазначила Богуцька. - Мені сказали, що я обвинувачуюся в екстремізмі, в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі і так далі».

Коли силовикам не вдалося знайти те, чого вони шукали, кримській активістці запропонували проїхати в Центр протидії екстремізму, де раніше розташовувалося УБОЗ в Криму на вулиці Декабристів в Сімферополі.

«Спочатку опера мене допитували з приводу моєї нібито екстремістської діяльності, розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Я сказала, що більш миролюбного людини ніж я в Криму в міжнаціональному аспекті важко знайти», - розповіла Єлизавета.

Читайте такожВ окупованому Криму ФСБ "розробляє" священиків - архієпископ

Пізніше в будівлі, де знаходилася представниця, з'явився її адвокат Еміль Куртбедінов. «Він сказав, щоб я ніде не ставила підписи, посилаючись на статтю 51 Конституції Росії - про те, що я не зобов'язана свідчити проти себе. Показово, що слідчий вже не говорив про мою екстремістську діяльність, його цікавило питання, що я проходжу у справі як свідок з питання зустрічі кримськими татарами Мустафи Джемілєва на кордоні в Армянську 3 травня. Мовляв, є якісь відео, їх найбільше цікавлять свідчення на цей рахунок і мої записи у телефоні», - повідомила Богуцька.

Після допиту Богуцьку відпустили, забравши при цьому телефон. «Мені сказали, що я можу бути вільна, тепер вони будуть зв'язуватися з адвокатом. Але я розумію, що ця свобода ненадовго, може бути, завтра-післязавтра їм знадобиться зі мною зустрітися, щось з'ясувати з приводу моєї діяльності. Мені здається, вони не зупиняться. І не зупиняться вони з однієї простої причини: на носі вибори («Держрада» і місцеві органи влади. - Прим. ред.). Їм дуже важливо зараз ізолювати всіх, хто може якимось чином вплинути на результат цих виборів. Після 14 вересня (у день голосування. - Прим. ред.) ця ситуація сама по собі розсмокчеться», - висловила думку Богуцька.

Читайте такожФСБ проводить масові обшуки в будинках кримських татар

На питання, чи не збирається вона у зв'язку з останніми подіями змінювати своїх позицій або знижувати публічну активність у Facebook, де блогер має більше півтора десятків тисяч фолоуверів, Богуцька відповіла: «Я буду більше писати в Facebook. Розумієте, є люди, які реагують на агресію дуже активним опором. Якщо на мене чиниться тиск, я опираюся дуже активно».

Адвокат Еміль Куртбедінов скаржиться, що йому довелося прочекати 30 хвилин, перш ніж йому дозволили зустрітися з Богуцькою. «Більша частина допиту пройшла без адвоката, тому я попросив Єлизавету не підписувати підсумковий протокол», - зазначив Куртбедінов.

Дії силовиків щодо блогера адвокат назвав «фактично затриманням».

У правоохоронних відомствах Криму утримуються від коментарів з приводу обшуку в будинку Єлизавети Богуцької і її допиту.

Між тим, український політолог Тарас Березовець, коментуючи на своїй сторінці в Facebook обшуки, що почастішали останнім часом на півострові, заявив, що «в Криму розв'язаний справжній політичний терор». «Весь останній тиждень російська поліція і ФСБ з автоматниками вриваються в будинки кримських активістів, діячів кримськотатарського народу, популярних блогерів. Вриваються під приводом пошуку зброї, наркотиків, забороненої літератури», - сказав політолог.

«Те, що наркотиків і зброї поки не знаходять - сприймається як недоробка поліції окупованого Криму. Буде поставлено завдання з Москви - будуть знаходити героїн, гранати, патрони, вибухівку у чесних підприємців, матерів малолітніх дітей, неповнолітніх. У всіх, хто не з ними, усіх, хто НЕкримнаш. І що найдивовижніше, що всі ці люди - громадяни України, які не здалися, не зламані, не мовчать. І тим самим підривають картину загальної підтримки в Криму дій Путіна. І тому такі небезпечні», - заявив він.

Читайте такожДипломати вимагають припинити арешти активістів в окупованому Криму

Крім того, Березовець задався питанням на адресу Міністерства закордонних справ країни. «Український МЗС - він існує для захисту інтересів України та її громадян по всьому світі, якщо я не помиляюся? За статусом він повинен захищати всіх нас, носіїв паспорта з тризубом скрізь, де немає юрисдикції української влади. Дайте відповідь, панове з МЗС Павло Клімкін, Данило Лубківський - ви вважаєте, що все під контролем і ви успішно захищаєте наших громадян?» - обурився він.

Політолог також попросив втрутитися в ситуацію Адміністрацію президента України.