У холдингу «ТКС» підтверджують факт поранення гендиректора Торського

У Трускавці Львівській області отримав вогнепальне поранення генеральний директор будівельного холдингу «Трускавец-Курорт-Сервіс» Іван ТОРСЬКИЙ, повідомили УНІАН у компанії.

Холдинг виступає з офіційною заявою й підтверджує, що 13 лютого в Трускавці був поранений І.ТОРСЬКИЙ. За даним фактом ведеться слідство.

За інформацією холдингу, зараз постраждалий перебуває в лікарні. Загрози його життю немає, але, за рекомендацією лікарів, І.ТОРСЬКИЙ має залишатися під медичним наглядом до повного одужання.

«Компанія працює в звичному режимі. Стратегічне управління холдингом здійснює генеральний директор компанії І.ТОРСЬКИЙ, операційне - команда його заступників», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого о 22.50 в Трускавецьку міську лікарню з кульовим пораненням у живіт було доставлено 38-річного генерального директора компанії "ТКС" І.ТОРСЬКОГО. У пораненні підприємця підозрюється його партнер по бізнесу, співзасновник компанії “ТКС” – 46-річний депутат Львівської обласної ради, член фракції ВО “Свобода” Володимир ГОВІРКО.

За інформацією джерела, проведеними слідчими діями було встановлено, що обоє чоловіків перебували в приміщенні офісу комплексу “ТСК” у Трускавці. Близько 21.00 між ними виникла сварка під час якої В.ГОВІРКО дістав пістолет і вистрілив своєму напарнику по бізнесу в живіт, після чого залишив жертву в приміщенні офісу і втік із місця події, скориставшись припаркованим на стоянці біля офісу “Мерседесом” І.ТОРСЬКОГО.

Депутата обласної ради розшукують правоохоронні органи, проте на даний час немає інформації про його місцеперебування.

Начальник ЦГЗ ГУМВС України в Львівській області Денис ХАРЧУК заявив, що за фактом завдання тілесних ушкоджень підприємцю проводиться розслідування, після завершення якого будуть оприлюднені обставини інциденту.

Д.ХАРЧУК відмовився коментувати вірогідну причетність до скоєного депутата облради.

У прес-службі Львівської обласної ради УНІАН також не вдалося одержати якихось коментарів.