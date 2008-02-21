Майже 100 машиністів Харківського метро оголосили голодування

Сьогодні оголосили безстрокове голодування 89 машиністів Харківського метрополітену, які підтримали своїх сімох колег, що вирішили продовжити акцію протесту, розпочату 11 лютого з вимогами поновити на роботу 21 звільненого машиніста і звільнити з посади начальника ДП «Харківський метрополітен» Сергія МУСЄЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, на майдані Свободи навпроти будинку облдержадміністрації, як це було і на початку акції до її призупинення 15 лютого, знову встановлено два намети.

Учасники акції погрожують паралізувати роботу метрополітену. До них вийшов начальник Головного управління промисловості, транспорту і зв’язку Харківської облдержадміністрації Владилен ВАВІЛОВ. Машиністи і представники профспілок роз’яснюють суть своїх вимог. За словами учасників акції, якщо С.МУСЄЄВА не буде негайно звільнено з посади, вони перенесуть акцію протесту, тобто будуть голодувати на робочих місцях.

Представники національної служби примирення намагаються переконати машиністів не йти на радикальні форми протесту, оскільки метрополітен - стратегічний об’єкт.

В.ВАВІЛОВ повідомив, що облдержадміністрація звертається до СБУ і Генеральної прокуратури з проханням втрутитися у ситуацію, оскільки йдеться про невиконання наказу міністра транспорту про відсторонення начальника метрополітену С.МУСЄЄВА на час перевірок та виникнення дестабілізуючих ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого наказом міністра транспорту та зв’язку Йосипа ВІНСЬКОГО на час проведення перевірок С.МУСЄЄВ був відсторонений від виконання обов’язків начальника ДП «Харківський метрополітен». В.о. керівника метрополітену наказом міністра призначено Г.БРОНШПАКА.