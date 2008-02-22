МВФ радить Україні відмовитися від збору з купівлі-продажу безготівкової валюти

З метою забезпечення подальшого розвитку фінансових ринків, перегляд бюджету на 2008 рік міг би скасувати вельми деструктивний збір з купівлі іноземної валюти, вважає Постійний Представник МВФ в Україні Балаж Хорват. В цілому, перегляд бюджету повинен сприяти зміцненню дохідної бази. Збільшення доходів можна було б стимулювати шляхом зменшення кількості увільнень від оподаткування та податкових пільг (особливо, що стосується сільського господарства), які підривають базу оподаткування. МВФ також вітає той факт, що переглянутий проект програми уряду вже не містить однозначних пропозицій щодо заміни ПДВ на податок з продажу, введення якого б призвело до звуження податкової бази та ризику ухиляння від оподаткування.

Разом з тим Представник МВФ в Україні зазначив, що не слід встановлювати нереально амбіційні цільові показники щодо підвищення доходів, особливо, базуючись на припущенні про неочікувано різке підвищення ефективності результатів діяльності органів, що здійснюють стягнення доходів до бюджету.