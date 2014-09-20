В результаті вибуху на Донецькому хімзаводі небезпечних речовин в атмосфері немає - ОДА

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

В ОДА нагадали, що сьогодні, 20 вересня, близько 10.00 сталося потрапляння вибухонебезпечного предмету на склад Донецького казенного заводу хімвиробів, розташованого в Куйбишевському районі обласного центру по вулиці Софіївській.

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В результаті потрапляння на склад, що розташований приблизно за 5 кілометрів від основної території заводу, сталося займання. Одноповерхова будівля складу, обваловано землею до покрівлі. Загрози поширення вогню немає, зазначається в повідомленні.

«Хіміко-радіометричною лабораторією проведено заміри повітря на місці події на предмет кількості небезпечних хімічних речовин в атмосфері. Перевищення гранично допустимих концентрацій не виявлено. Загиблих і постраждалих немає», - підсумували в ОДА.