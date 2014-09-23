"Азов" досі не отримав обіцяну важку зброю
23:16, 23 вересня 2014Суспільство
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Вояки полку "Азов", який нещодавно перестав бути батальйоном, досі не отримали ні обіцяних патронів, ні важкої техніки від українських силовиків.
"Азов" досі не отримав обіцяну важку зброю, каже Білецький / times.if.ua
Про це командир полку "Азов" Андрій Білецький розповів під час онлай-конференції на ТСН.ua.
Він наголосив, що екіпіруванням та автотранспортом полк забезпечують волонтери.
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А обіцяної важкої зброї та артилерії від силових відомств полк так і не отримав. Мовляв, поки перемир'я - озброєння не дадуть.
Андрій Білецький наголосив, що потім ця зброя не матиме сенсу, адже бійці не пройдуть бойового злагодження.
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