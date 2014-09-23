"Азов" досі не отримав обіцяну важку зброю

Про це командир полку "Азов" Андрій Білецький розповів під час онлай-конференції на ТСН.ua.

Він наголосив, що екіпіруванням та автотранспортом полк забезпечують волонтери.

Читайте такожКомбат "Азову" вважає, що на Донбасі може з'явитися зона "суцільного хаосу і повного беззаконня"

А обіцяної важкої зброї та артилерії від силових відомств полк так і не отримав. Мовляв, поки перемир'я - озброєння не дадуть.

Андрій Білецький наголосив, що потім ця зброя не матиме сенсу, адже бійці не пройдуть бойового злагодження.