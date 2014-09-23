"Азов" досі не отримав обіцяну важку зброю

23:16, 23 вересня 2014
Суспільство
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Вояки полку "Азов", який нещодавно перестав бути батальйоном, досі не отримали ні обіцяних патронів, ні важкої техніки від українських силовиків.

/ times.if.ua

Про це командир полку "Азов" Андрій Білецький розповів під час онлай-конференції на ТСН.ua.

Він наголосив, що екіпіруванням та автотранспортом полк забезпечують волонтери.

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А обіцяної важкої зброї та артилерії від силових відомств полк так і не отримав. Мовляв, поки перемир'я - озброєння не дадуть.

Андрій Білецький наголосив, що потім ця зброя не матиме сенсу, адже бійці не пройдуть бойового злагодження.

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