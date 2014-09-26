Порошенко святкує день народження: активісти подарували президенту шину та цукерки

Сьогодні президенту України Петру Порошенку виповнилося 49 років. На Банкову люди почали приходити з десятої години ранку.

У той же час під заміський будинок президента завітали активісти Автомайдану. Спочатку вони принесли розмальовану у національні кольори шину та коробку цукерок бренду, який належить Порошенку. Також активісти розмалювали білий паркан заміського будинку у синьо-жовтий.

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Таким чином вони вирішили привітати президента з Днем народження, і нагадати йому про його обіцянки народу. Але міліція завадила довести справу до кінця - активістам заблокували виїзд і їх можуть звинуватити у псуванні майна.

У той же час Порошенко подякував усім за вітання та подарунки.

Про це Порошенко наприкінці дня написав у своїй сторінці в Facebook.

«Дякую за вітання та подарунки! Найщиріший отримав з рук коханої дружини», - написав президент.

Водночас, відповідаючи на запитання УНІАН стосовно сьогоднішнього дня Порошенка, прес-секретар глави держави Святослав Цеголко повідомив, що президент України сам зробив подарунок своїй родині – присвятив сьогоднішній вечір сім’ї.

Довідка УНІАН. Порошенко, який 25 травня 2014 року на позачергових виборах був обраний президентом України, народився 26 вересня 1965 року у м.Болград Одеської області. Разом з дружиною, Мариною Порошенко, президент виховує чотирьох дітей: синів – Олексія і Михайла та доньок - Євгенію й Олександру.