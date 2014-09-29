Вибух на залізниці в Одесі пошкодив неосновну колію, рух не припинявся - міліція

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління МВС на Одеській залізниці.

Наголошується, що вранці 29 вересня до міліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи підірвали одну із залізничних стрілок на колії станції Одеса-Пересип.

«Унаслідок пошкодження неосновної колії рух не припинявся, ніхто не постраждав. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група... Правову кваліфікацію події буде здійснено після вивчення всіх її обставин", - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби, до чергової частини лінійного відділу на станції Одеса-Головна надійшло повідомлення від працівника воєнізованої охорони Одеської магістралі, який почув схожий на вибух звук, що пролунав на одній з неосновних колій станції Одеса-Пересип. При огляді залізничної колії він виявив сліди вибуху невідомого предмета, в результаті якого й була пошкоджена одна із стрілок.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на представника управління МВС на Одеській залізниці, 29 вересня вранці стався вибух у Суворовському районі, недалеко від Ярмаркової площі.

Співробітник управління не зміг уточнити масштабу руйнування, але пояснив, що злочинці, за його даними, підірвали запасну колію.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської і Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообороту і більш як 16% пасажирообороту залізниць України.