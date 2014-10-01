Університети на сході України не працюватимуть

Про це заявив міністр освіти Сергій Квіт перед засіданням уряду. "Мова йде про вищі учбові заклади на тимчасово окупованих територіях на сході України, вони не будуть працювати. Тобто, якщо хтось буде оголошувати, що в самому Луганську якісь вищі навчальні заклади розпочали навчальний рік, це - неправда, це - нелегально, ми це не визнаємо, і ніяких наших дипломів (видавати) не будемо", - сказав міністр.

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"Наша політика є наступною: ми готові виводити звідти всі університети, ми вже найкращі університети самого Луганська вивели, вони працюють на території України, але поза межами Луганська. Один фінансовий університет виведений в межах Донецької області. В межах Донецької області на підконтрольних Україні територіях працює 8 університетів, в Луганській - 2", - пояснив Сергій Квіт.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Сергій Квіт повідомив, що Донецький національний університет буде переведений у Вінницю. Крім цього в інше місто буде переведений Донецький технічний університет.