У Києві заарештували президента «Чорноморського морського пароплавства»

Правоохоронці заарештували одного з керівників державної суднохідної компанії «Чорноморське морське пароплавство».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, на виконання вимог Президента України про активізацію боротьби з корупцією, працівники Генеральної прокуратури України та Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, згідно з нормами чинного законодавства, вживають заходів щодо завершення розслідування «резонансних» кримінальних справ.

Зокрема, про багатомільйоні розтрати бюджетних коштів посадовцями Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» та її регіональних підрозділів, порушеної за матеріалами спеціпідрозділу БОЗ.

Ще у липні 2005 року одному з колишніх керівників Одеської залізниці (в подальшому призначеного на відповідальну посаду в Державній суднохідній компанії «Чорноморське морське пароплавство») слідчий Генпрокуратури висунув звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Збитки державного бюджету від діяльності цього чиновника сягають 50 млн. грн.

Мірою запобіжного заходу посадовцю обрали підписку про невиїзд з міста Одеси. Утім, чиновник без дозволу слідчого неодноразово виїжджав до інших міст країни та за кордон - до Російської Федерації, Туреччини, В’єтнаму та Єгипту. Також він систематично ухилявся від участі у слідчих діях. Так, торік він кілька разів повідомляв, що не може приїхати до слідчого, оскільки перебуває на лікарняному. Але, як встановила перевірка, саме в цей час чиновник перебував у відрядженнях за межами Одеси.

Такі дії звинуваченого у слідчо-оперативній групі (у складі працівників Генпрокуратури та ГУБОЗ МВС) розцінили як намагання перешкодити встановленню істини у справі та затягування розслідування з метою уникнення відповідальності за злочини, покарання за які передбачає до 8 років ув’язнення. Тому слідчий вніс до суду клопотання про зміну запобіжного заходу, а працівники ГУБОЗ затримали звинуваченого і примусово доставити його до суду.

Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури і постановив взяти чиновника під варту з триванням у Київському СІЗО № 13.

Як повідомив УНІАН прес-секретар ГСК ЧМП Роман ДЕВЯТОВ, на Київському залізничному вокзалі 26 лютого було заарештовано президента ДСК «Чорноморське морське пароплавство» Євгенія КОЖЕВІНА.

Р.ДЕВЯТОВ додав, що співробітникам пароплавства нічого не відомо про причини арешту керівника компанії.

Нині в Одесі працює слідча група Генеральної прокуратури України.

Р.ДЕВЯТОВ також повідомив, що 26 лютого слідчі у супроводі озброєних співробітників міліції зайняли службовий кабінет президента ГСК ЧМП, а також деякі інші приміщення, і проводять обшук. Ряд співробітників компанії утримують в офісі компанії, при цьому жодних звинувачень нікому не пред`являють.

Є.КОЖЕВІН було призначено президентом ГСК ЧМП у 2004 році. До цього він працював в управлінні Одеської залізниці.