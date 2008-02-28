Ющенко уповноважив Продана на підписання Кредитної угоди з ЄБРР
09:58, 28 лютого 2008Суспільство
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Розпорядження № 80/2008
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Розпорядженням № 80/2008-рп уповноважив міністра палива та енергетики України Юрія ПРОДАНА на підписання Кредитної угоди (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку.
Текс документа оприлюднено на Офіційному сайті глави держави.
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