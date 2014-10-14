На Покрову в Києво-Печерській лаврі відслужать п`ять літургій

Як повідомили УНІАН у прес-службі Києво-Печерської лаври в день свята, 14 жовтня, о 8.30 ранку, намісник лаври митрополит Павел звершить Божественну літургію.

Читайте такожСБУ попереджає про провокації на Покрову

«Цього дня згадується чудесне явлення Божої Матері у Влахернському храмі, коли Цариця Небесна розпростерла над людьми, що молилися, Свій Покров в ознаменування захисту православних християн від видимих і невидимих ворогів. Традиційно, з часу встановлення в X столітті свята Покрови Пресвятої Богородиці, православні віруючі в цей день поспішають до храмів, щоб в молитвах випросити у Цариці Небесної Її благодатної допомоги і покровительства», - повідомили в прес-службі лаври.

Також в день Покрови Богородиці в лаврі відбудуться Божественні літургії: о 06.30 - в Хрестовоздвиженському храмі, в 07.00 - в Трапезному храмі, в 08.00 - в храмі ”Живоносне Джерело”, в 09.40 - в храмі прп. Сергія Радонезького.