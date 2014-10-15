Росія стягує військову техніку до Сімферополя і на кордон Криму з Україною - Тимчук

Про це керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомив на свій сторінці у Facebook.

Зокрема, за даними Тимчука, у м. Сімферополь у складі берегових військ Чорноморського флоту РФ сформовано 8-й окремий артилерійський полк, оперативно підпорядкований командуванню Південного військового округу. Озброєння – близько 60 ствольних і реактивних артилерійських систем (самохідні гаубиці і РСЗВ «Торнадо»), а також протитанкових керованих реактивних снарядів (ПТКРС).

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Також експерт повідомив, що в районі перешийка (н.п. Армянськ) триває формування змішаної артилерійської групи окупаційних військ з підрозділів наступних військових частин ЗС РФ (зі складу ЧФ, а також раніше перекинутих до Криму): сформованого 8-го окремого артилерійського полку (ЧФ РФ); артпідрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти (ЧФ РФ); 943-го реактивного артилерійського полку; 291-ї артилерійської бригади; 205-ї окремої мотострілкової бригади.