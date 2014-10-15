В Україні курильні суміші внесуть в список наркотичних засобів

Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ході візиту в Харківську область, повідомили в прес-службі МВС.

"Ми досягли домовленостей з прем'єр-міністром, що списки курильних сумішей будуть оновлюватися раз на місяць, щоб ми могли стежити за всіма хитрощами торговців зіллям", - зазначив міністр.

Арсен Аваков уточнив, що найбільш активно курильні суміші продають у Харкові, Одесі та Полтаві.