В Україні курильні суміші внесуть в список наркотичних засобів
17:56, 15 жовтня 2014Суспільство
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Кабінет міністрів підтримав ініціативу МВС про внесення усіх існуючих на сьогодні курильних сумішей в список наркотичних засобів.
REUTERS
Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ході візиту в Харківську область, повідомили в прес-службі МВС.
"Ми досягли домовленостей з прем'єр-міністром, що списки курильних сумішей будуть оновлюватися раз на місяць, щоб ми могли стежити за всіма хитрощами торговців зіллям", - зазначив міністр.
Арсен Аваков уточнив, що найбільш активно курильні суміші продають у Харкові, Одесі та Полтаві.
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