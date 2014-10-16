Біля будівлі Ірпінського міськсуду Мельника закидали яйцями

14:13, 16 жовтня 2014
Суспільство
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Група з 10 молодих людей закидала яйцями колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника при виході з Ірпінського міськсуду.

У здания Суда Мельника закидали яйцами / news.pn

Однак Петро Мельник не відреагував на цей акт і вийшов спілкуватися з пресою, повідомляє "Апостроф".

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Молоді люди продовжують стояти біля суду з плакатами: «Петрику, іди на відпочинок». Також кілька жінок почали скандувати: «Люстрація!».

Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання з приводу поновлення Петра Мельника на посаді ректора.

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