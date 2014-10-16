Біля будівлі Ірпінського міськсуду Мельника закидали яйцями
14:13, 16 жовтня 2014Суспільство
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Група з 10 молодих людей закидала яйцями колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника при виході з Ірпінського міськсуду.
Біля будівлі суду Мельника закидали яйцями / news.pn
Однак Петро Мельник не відреагував на цей акт і вийшов спілкуватися з пресою, повідомляє "Апостроф".
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Молоді люди продовжують стояти біля суду з плакатами: «Петрику, іди на відпочинок». Також кілька жінок почали скандувати: «Люстрація!».
Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання з приводу поновлення Петра Мельника на посаді ректора.
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