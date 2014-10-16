Біля будівлі Ірпінського міськсуду Мельника закидали яйцями

Однак Петро Мельник не відреагував на цей акт і вийшов спілкуватися з пресою, повідомляє "Апостроф".

Читайте такожСкандальний хабарник Мельник заявив, що й досі вважає себе чинним ректором

Молоді люди продовжують стояти біля суду з плакатами: «Петрику, іди на відпочинок». Також кілька жінок почали скандувати: «Люстрація!».

Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання з приводу поновлення Петра Мельника на посаді ректора.