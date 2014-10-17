На Донбасі створено ще 6 пунктів прийому аналізів для ДНК-експертизи тіл загиблих бійців АТО

Про це за результатами наради щодо створення реєстру ДНК загиблих і зниклих безвісти поінформувала радник президента України Ольга Богомолець, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За її словами, в Донецькій області такі пункти створено у Маріуполі, Краматорську і Селідовому, у Луганській – у Сєверодонецьку, Старобільську та Сватовому.

«Це ті місця, де люди, родичі яких зникли безвісти, можуть прийти в районний відділ міліції, подати заяву про те, що їхній родич зник безвісти. В районному відділі відкривається кримінальне провадження і людям видається направлення на аналіз ДНК», – сказала Богомолець.

Радник президента повідомила, що на сьогодні за допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано 79 тіл загиблих.

Вона наголосила, що дані аналізу ДНК потрапляють до бази даних приблизно через три тижні після його здачі. «Це той час, який необхідний для того, щоб правильно підготувати необхідний матеріал, правильно його дослідити, опрацювати. На цьому етапі задіяні десятки людей. Лише після цього аналіз потрапляє до єдиної бази даних», – зазначила радник президента.

Читайте такожВже проведено 500 аналізів ДНК людей, чиї рідні зникли на Донбасі Богомолець підкреслила, що проведення аналізу ДНК для громадян України, родичі яких зникли безвісти, проводиться безкоштовно. Громадяни інших держав також можуть здати аналіз ДНК, але для них вартість цієї процедури становить 2,5 тис. грн.