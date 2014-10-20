Цього тижня у Харкові, Львові і Полтаві розпочнуть опалювальний сезон

У Полтаві з 21 жовтня почнеться опалювальний сезон.

Як повідомляє прес-служба Полтавської міської ради, відповідне розпорядження сьогодні підписав Полтавський міський голова Олександр Мамай.

Згідно з повідомленням, до опалювального сезону Полтава готова повністю: всі необхідні підготовчі роботи були наперед проведені теплопостачальними організаціями і управлінням житлово-комунального господарства.

«Нинішній опалювальний сезон починається пізніше порівняно з минулим роком з метою економії споживання природного газу», - повідомили в прес-службі.

У мерії також сказали, що узгоджували початок опалювального сезону з Міністерством регіонального розвитку і ЖКГ України і Міністерством палива та енергетики.

У прес-службі Кременчуцького міськвиконкому повідомили, що опалювальний сезон у місті почнеться також з 21 жовтня.

Відповідне рішення підписав в.о. мера міста Василь Івко.

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У Львові з середи, 22 жовтня, планують розпочати опалювальний сезон.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

«З середи з вечора починають включати опалення для лікарень, для шкіл, садочків, будинків. Цей процес буде тривати близько трьох днів, бо це складна процедура. Якщо температура буде підвищуватись, то ми зможемо це все регулювати. Але, враховуючи прогнози, які ми бачимо, з середи з вечора треба включати опалення, бо на четвер прогнозують серйозне похолодання і треба, щоб львів’яни були в теплі», - зазначив Садовий.

За інформацією львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго», у Львові до опалювального сезону теплоносієм заповнено внутрібудинкові мережі у 99% житлових будинків. Досі не мають актів готовності до зими 14 будинків на вулиці Гашека, Скорини, Максимовича, а також один будинок на вулиці Стрийській.

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У Харкові опалювальний сезон житлового фонду планують розпочати з четверга, 23 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в розміщеному на сайті міськради розпорядженні Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Водночас, згідно розпорядження, в лікарнях, закладах освіти та інших закладах соціально-культурного призначення Харкова опалювальний сезон розпочнеться з вівторка, 21 жовтня.

Кернес дав доручення керівникам КП «Харківські теплові мережі», ТОВ «Котельні лікарняного комплексу», ПрАТ «Теплоенергетичний центр Роганського промвузла» забезпечити подачу теплоносія за графіком.