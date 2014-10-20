26 поранених бійців АТО отримали ключі від квартир - Аваков

Про це Аваков повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що ці квартири були куплені за кошти з міністерських фондів. Ще шість квартир отримають військові, які трохи пізніше повернуться з лікування з-за кордону.

Читайте такожЗа час АТО одеські військові медики надали допомогу понад 800 пораненим воїнам

"Це перший крок нашої програми забезпечення побуту воїнів, які борються за Україну. І це найменше, чим ми можемо віддячити хлопців за їх подвиг під Дзержинськом та Іловайськом!", - написав міністр.