26 поранених бійців АТО отримали ключі від квартир - Аваков
23:49, 20 жовтня 2014Суспільство
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і голова Верховної Ради Олександр Турчинов вручили ключі від квартир 26 пораненим бійцям батальйону МВС особливого призначення "Миротворець".
Аваков і Турчинов дали ключі від квартир пораненим бійцям "Миротворця"/ facebook.com/kirill.filonenko.9
Про це Аваков повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Він зазначив, що ці квартири були куплені за кошти з міністерських фондів. Ще шість квартир отримають військові, які трохи пізніше повернуться з лікування з-за кордону.
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"Це перший крок нашої програми забезпечення побуту воїнів, які борються за Україну. І це найменше, чим ми можемо віддячити хлопців за їх подвиг під Дзержинськом та Іловайськом!", - написав міністр.
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