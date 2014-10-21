У деяких містах на сході не працює жодна аптека, ситуація з ліками - катастрофічна

Найгострішою проблемою в Донецькій і Луганській областях є дефіцит ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати «Дослідження потреб і ситуації в Донецькій і Луганській областях», яке презентували сьогодні в Києві.

За словами виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології Наталії Харченко, опитування жителів східних областей показало, що дефіцит медикаментів і медичної допомоги розцінюється зараз як найгостріший і найважливіший.

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«Завдяки зусиллям самих людей, проблема харчування не є найбільш нагальною для Луганської та Донецької областей. Вона присутня, але проте на перший план виступає потреба в медикаментах. Медикаменти – те, чого люди потребують найбільше. Є міста, в яких не працює жодна аптека, наприклад, у Первомайську, де проживає близько 100 тисяч мешканців. Тому медикаменти це те, що в дефіциті і те, чого люди дуже потребують. Запити і потреби в медичних продуктах і засобах гігієни перевищують можливості, які існують», - сказала Харченко.

За її словами, найбільше жителі Луганської та Донецької областей потребують медикаментів для серцево-судинних захворювань, заспокійливих і препаратів, які нормалізують артеріальний тиск.

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«Цілу групу спеціальних препаратів для літніх людей, інвалідів дістати практично неможливо. А якщо і є, то ціни на них дуже високі. Водночас, ситуація із забезпеченням інсулінами поліпшилася», - зазначила Харченко.

Також експерти наголошували, що в лікарнях Донбасу не вистачає більше третини медиків. Особливо брак лікарів актуальний для міст, де ведуться бойові дії, зокрема для Донецька, Дебальцевого.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві Гуманітарний штаб Ріната Ахметова презентував гуманітарну карту потреб і ситуації в Донецькій та Луганській областях. Карта містить детальну інформацію про потреби жителів міст Донбасу в продуктах, медикаментах і побутових товарах, а також характеризує гуманітарну ситуацію в регіоні, зокрема, доступність комунальних послуг – газу, світла, зв'язку, води, роботу лікарень, шкіл, транспорту.

Створенню карти передувало комплексне дослідження КМІС, проведене на замовлення Гуманітарного штабу Ахметова і «Допоможемо ТБ» у період із 13 вересня по 15 жовтня методом телефонного інтерв'ю.