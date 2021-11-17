Звільнення Аброськіна оскаржено в Окружному адміністративно суді Києва.

Вячеслав Аброськін оскаржує своє звільнення з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ.

Про це повідомляється на сайті Окружного адмінсуду Києва.

"Окружний адміністративний суд міста Києва ознайомившись з позовною заявою і доданими до неї матеріалами за позовом В'ячеслава Аброськіна до МВС визнав її та додані матеріали достатніми для відкриття провадження у справі. Розгляд справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження", – сказано у повідомленні.

Позивач просить ОАСК визнати незаконним та скасувати Наказ Міністерства внутрішніх справ про своє звільнення та просить поновити його на посаді ректора Одеського державного університету внутрішніх справ.

Читайте такожАнонімка президенту: в Одеському університеті внутрішніх справ перевіряють ректора вузуОкрім цього у позовних вимогах зазначено: визнати незаконним та скасувати Наказ Міністерства про притягнення позивача до дисціплінарної відповідальності, а колективну скаргу Одеського державного університету внутрішніх справ такою, що не підлягає розгляду.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що В'ячеслава Аброськіна звільнили з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ "за систематичні порушення". Його роботу якого перевіряли за анонімним зверненням.

Аброськін став ректором одеського вишу у жовтні 2019 року.

Автор: Дмитро Хилюк