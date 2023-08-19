Директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха переконаний, що для українців війна не стала і ніколи не стане нормою.

Війна в Україні, яка триває вже другий рік, поступово стає для росіян нормою, оскільки вони воліють ховати голову в пісок і тікати від реальності.

Про це в інтерв'ю NV заявив директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха, зазначивши при цьому, що для українців війна не стала і ніколи не стане нормою, попри те, що в Україні теж відбулася адаптація до нових умов життя.

"Нормалізація війни - це в Росії. Бо вони ховають голову від війни. В Україні відбулася адаптація. Українці взагалі дуже адаптивні, я вивчав процеси адаптивні українського населення, і воно демонструвало дивовижні форми адаптації ще на початку 90-х, коли була найстрашніша ситуація", - зазначив експерт.

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За його словами, українці більш адаптивні ніж росіяни.

"Чому для росіян 90-ті роки стали травмою і таким жахом, якого вони бояться до сьогодні, а для нас не стали? Бо ми психологічно більш адаптивні. Ми історично жили в різних умовах. Росіяни багато століть жили в умовах кріпацтва. Як їм адаптуватися в умовах, коли вибір є лише між хорошим баріном та поганим баріном? А без баріна одразу все йшло до різанини", - наглосив експерт.

Він також зазначив, що росіяни приймають и будуть приймати будь-яку авторитарну владу саме через те, що вони не є адаптивними.

"В Росії в цілому не адаптивне населення, воно не виробляє свідомих стратегій життя, не прагне майбутнього адаптуючись до умов, та змінюючи те, що можна змінити, воно нормалізує все, що з ними відбувається. Тому можна їм без проблем здовжувати авторитарну владу, або навіть диктаторську владу. З українцями це складно зробити", - зазначив експерт.

Війна в Україні та спостереження соціологів

Російський публіцист і соціолог Ігор Яковенко заявив, що російському "глибинному народу" наплювати як на життя українців, так і на життя своїх родичів, убитих на війні проти України. На його думку, не варто чекати "народного" держперевороту.

"У Росії ніколи за всю історію, починаючи з Московського царства, ніколи населення не визначало політику влади і ніколи не було зміни влади з волі населення. Такого не було жодного разу за всю багатовікову історію того, що називається сьогодні Російська Федерація", - додав він.

У квітні російський "Левада-центр" провів опитування, згідно з яким серед росіян тільки зросла підтримка повномасштабної війни проти України. "За" висловилися 75% опитаних.

Директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха переконаний, що через війну в Україні зникли принципові відмінності між західним регіоном і сходом.

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