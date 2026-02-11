Одностатеві шлюби в Україні: в Раді сказали, чи включать спірну норму в Цивільний кодекс

Нардепи відмовляються від суперечливих норм, бо не хочуть негативної реакції суспільства.

До проєкту Цивільного кодексу не планують включати "чутливі норми", зокрема, щодо легалізації одностатевих шлюбів, або зниження до 14 років межі шлюбного віку.

Про це сказав на брифінгу народний депутат, член комітету Верховвної ради з питань правовоі політики України Володимир Ватрас (фракція "Слуга народу"), який є одним з авторів проєкту Цивільного кодексу.

За його словами, проєкт Цивільного кодексу складається з 9 книг. При цьому додав, що в разі його ухвалення планується припинити дію чинного Сімейного кодексу України.

Він зазначив, що робоча група, яка працює над законопроєктом, не заперечує в цілому ідеї захист прав ЛГБТ-спільноти і не проти можливості прийняття закону про соціальні партнерства.

"Ми не мали можливості допустити в законопроєкті легалізацію одностатевих шлюбів, оскільки це суперечить Конституції України, в якій є визначення шлюбу, що це союз між жінкою та чоловіком. В умовах воєнного стану ми не зможемо змінити Конституцію", - підкреслив нардеп Ватрас.

Він також розповів, що робочою групою пропонувалося залишити норму сімейного законодавства, яка існувала до 2024 року та забороняла розірвання шлюбу в період вагітності дружини та допоки дитині не виповниться один рік.

"Але ми врахували позицію наших жінок з парламенту, які висловили зауваження, що це суперечить ряду міжнародних конвенцій і все ж таки вирішили цю пропозицію вилучити з тіла законопроєкту. Тепер передбачено, що і вагітна жінка, і з дитиною до 1 року матиме можливість розірвати шлюб, не пояснюючи причину", - наголосив Ватрас.

За його словами, було вирішено зберегти баланс між інтересами сім’ї та інтересами жінки, яка виношує дитину і виховує її.

Він розповів про ще одну резонансну норму. За його словами, йдеться про положення проєкту щодо шлюбного віку.

"За загальним правилом, шлюбний вік в Україні встановлюється у 18 років. В чинній нормі право на шлюб може бути надано неповнолітній особі за умови особливих обставин, в тому числі народження дитини, вагітність. З 1 січня 2004 року до березня 2012 року існувала норма в законодавстві, яка давала можливість реєструвати шлюби з 14-річного віку за рішенням суду і також за умови особливих обставин. Робоча група вирішила, що треба шлюбний вік залишити з 18 років, для 16 років – шлюб за особливих обставин, а з 14 років – при надзвичайно особливих обставинах", - зазначив нардеп.

При цьому додав, що після широкого резонансу і критики щодо 14-річного віку, навіть мова йшла про нібито "легалізацію" педофілії, голова ВР Руслан Стефанчук рекомендував робочій групі вилучити норму про 14 років із законопроєкту", - наголосив нардеп.

Ватрас розповів, що після негативної реакції суспільства стосовно межі зниження згоди на секс з 16 до 14 років, цю позицію потрібно скорегувати.

Нардеп зазначив, що на сьогодні в парламенті є основний і два альтернативних законопроєкти, які опрацьовуються і буде підготовлений узгоджений текст єдиного законопроєкту.

