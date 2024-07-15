У міністерстві зазначили, що в цьому застосунку будуть документи, які раніше потрібно було мати у паперовому вигляді.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко заявила, що в Україні завдяки застосунку "Армія+" військові зможуть писати електронний рапорт. За її словами, це можна буде зробити в декілька кліків.

"Це великий відсоток щоденних, рутинних процесів військовослужбовців - рапорти від руки. У декілька кліків рапорт можна буде заповнити і відправити командиру. Він натиснув зелену галочку, і все рухається швидко", - пояснила вона в інтерв'ю для LIGA.net.

Крім того, у застосунку планують запустити зворотній зв'язок з військовими через опитування.

Відео дня

"Наступна його фаза життя - зарплата, відпустка, курси підвищення кваліфікації. Все це буде в одному місці. Це буде такий собі мобільний асистент військовослужбовця. Уже в липні його запустимо - спочатку для ЗСУ, а потім для всіх Сил оборони", - запевнила Черногоренко.

Посадовець наголосила, що з таким електронним документом паперову копію цього рапорту вже не треба буде мати фізично.

"Система електронних рапортів вже розроблена. Армію+ допоміг зробити центр масштабування технологічних рішень Генерального штабу. Це той випадок, коли військові роблять цифрові продукти для військових. Ми робили глибинні інтерв'ю з військовими, аналізували процеси, які працюють недосконало. Саме рапорти є тією пострадянською бюрократичною сутністю, яка часто паралізує роботу наших військових частин", - зауважила заступниця міністра.

Також, за словами Черногоренко, в цьому застосунку буде функція списання майна. Такий функціонал буде додаватися до нього у наступних релізах.

Водночас посадовець відповіла, що робити, якщо командир довго не буде підписувати електронний рапорт.

"Уявити собі, що командир затягує або не підписує електронний рапорт, дуже складно. Тому що він надходить з міткою часу. Якщо командир протермінував свій обов'язок підписати рапорт з поважних причин, тоді питань немає. Але якщо це свідоме саботування, то ситуація передається на керівництво", - пояснила вона.

Заступниця міністра зазначила, що у міністерстві буде працювати технічна служба підтримки, тому там зможуть звернутися до таких командирів та направляти запит, чому саботується підписання рапорту. Проте вона не вважає, що такі випадки будуть розповсюдженими.

Своєю чергою військові часто жартують про українську паперову армію, однак Черногоренко наголосила, що в Міноборони повинні подолати таку проблему.

"Армія + – це крок до цього. Це фундамент для того, щоб усі паперові процеси або були знищені, або були переведені в цифру. Те ж списання - процес, який зараз зламаний і неефективний. Коли переведемо його в цифру, за півроку військові і не згадають, що було інакше. Це як показати електронний паспорт в Дії. Українська паперова армія має бути трансформована в правильні цифрові процеси, які є прозорими, швидкими і не відволікають військового від виконання бойової задачі", - підсумувала заступниця міністра оборони.

Нововведення від Міноборони - останні новини

Як писав УНІАН, у Дніпрі військовозобов'язані українці створили черги до ЦНАПів, аби встигнули оновити свої дані до 16 липня. Однак відомо, що це можна зробити в застосунку "Резерв+" або у місцевому ТЦК та СП.

Проте чоловіки кажуть, що прийти до ЦНАПів легше, оскільки багато хто мав неприємний досвід після зустрічі з військкомами, а застосунку "Резерв+" довіряють не всі.

Водночас заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко пояснила, як зрозуміти, що "Резерв+" підтвердив факт оновлення даних. За її словами, в цьому документі має відображатися мітка часу, яка підтверджує зроблене.

Вас також можуть зацікавити новини: