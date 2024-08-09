Наразі в додатку доступні 11 видів рапортів.

Одна з базових функцій, яку запустили в додатку "Армія+" – це електронні рапорти, повідомила в ефірі телемарафону Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

"Військові дуже хотіли бачити електронні рапорти в такому зручному форматі, мобільному застосунку. Чому ми про це знаємо – ми провели опитування, яке запустило Міноборони серед всіх військових. І ми отримали 64 000 відповідей. І отримали абсолютно чітку відповідь, що треба йти в цифровізацію рапортів", – сказала Черногоренко.

Вона також додала, що наразі в "Армії+" доступні 11 видів рапортів, які згруповані по чотирьох типах – це рапорти на відпустку, на допомогу, направлення та видача направлень.

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"З урахуванням того, що рапорт складався від руки, все дуже залежало від того, наскільки військовий має в цей час можливість його заповнити. Далі паперовий рапорт направлявся в штаб бригади й там здавався. На це також потрібен був час, треба було його доставити, він міг загубитися, його могли відкласти тощо. Наші рапорти не губляться", – додала Черногоренко.

Також вона запевнила, що додаток "Армія+" абсолютно безпечний: "Доступ мають лише військові, "Армія+" не зберігає особисті дані. Вони підтягуються з наших інформаційно-комунікаційних систем, до яких ми звертаємося. І, власне, окремо від цього потужності нашого застосунку розгорнуті у захищеній інфраструктурі, безпечній локації. Ми маємо всі необхідні документи, комплексну систему захисту інформації".

"Армія+": що відомо

У травні 2024 року Міноборони заявило, що планує запустити роботу мобільного застосунку для військовослужбовців "Армія+". Тоді заявлялося, що застосунок стане формою моральної відповідальності за те, що будуть певні причини реакції командирів на ті чи інші рапорти.

Вже 8 серпня Міноборони презентувало застосунок "Армія+", що дає старт цифровізації документообігу у Збройних силах; наразі він дає змогу подати електронний рапорт та взяти участь в опитуванні.

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