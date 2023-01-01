Для журналістів у своїй новій печі вона приготувала пиріг з маком та родзинками та прикрасила його калиною.

Напевно, багато хто з вас пам'ятає легендарну піч у Горенці, в якій бабуся Віра Пилипівна пекла паски на Великдень. Ця історія навесні розчулила всіх. Та пенсіонерка дала ще одну обіцянку - спекти великий пиріг до дня нашої перемоги.

Журналісти 1+1 розповіли, що українці згуртувалися, знайшли пічників, і ті ще влітку збудували господині нову піч. А вже зараз завдяки благодійникам і власним заощадженням Віра Пилипівна відбудувала літню кухню, яку знищили російські "Гради".

Для ТСН у своїй новій печі вона приготувала пиріг з маком та родзинками та прикрасила його калиною. Каже, це як один із символів нашої держави, символ мужності та незламності. Віра Пилипівна вірить, що так само, як і калина, після перемоги розквітне й Україна. І до цього дня жінка обіцяє ще більший пиріг.

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Історія бабусі з Горенки, яка пекла паски у руїнах

У травні фотографії 83-річної Віри Пилипівни, яка напекла паски в руїнах поблизу свого будинку в Горенці на Київщині, облетіли соцмережі.

На початку березня росіяни активно почали обстрілювати Горенку з важкої артилерії, тож 6-го числа сім'я бабусі вирішила виїхати звідти, щоб врятуватися.

Повернувшись в село, сім'я застала дивом вцілілий будинок, у ньому були побиті вікна і дах. Курник, гараж і літня кухня були зруйновані. У руїнах кухні залишилася тільки вціліла піч, у ній пенсіонерка й пекла паски на Великдень. Щоправда, перед тим піч довелося самій полагодити.