Лідер партії "5.10" Геннадій Балашов проник додому до адвоката Андрія Сороновича і погрожував його родині.

Про це повідомляє сам Соронович.

За його словами, такі дії Балашова пов'язані з тим, що в поточний час він є адвокатом ошуканих інвесторів клубного будинку New York, що належить політику.

"Через те, що я є захисником ошуканих інвесторів, мій будинок відвідав Балашов з помічниками. Вони, дізнавшись, що мене немає вдома, почали чинити моральний тиск на мою дружину і неповнолітнього сина", - йдеться в повідомленні.

При цьому Соронович підкреслює, що в поточний час подав офіційне звернення до голови Ради адвокатів Київської області, в якому детально виклав всі обставини ситуації, і попросив належним чином відреагувати на фізичний і моральний тиск, вчинений на його сім'ю через його професійну діяльність.

Також адвокат опублікував фотографії цього документа, з якого випливає, що коли дружина Сороновича пояснила, що його немає вдома, Балашов не зупинився, і ще 10 хвилин чинив тиск на його рідних.

При цьому він загострює увагу на тому факті, що йдучи, Балашов сказав його дружині: "ви не розслабляйтеся, ми ще повернемося" - що є однозначною і неприхованою загрозою.