Серед них – низька заробітна плата і відсутність власного житла.

За даними Національної академії наук України, більшість українців не можуть дозволити собі мати двох і більше дітей саме через економічні причини.

Про це повідомив заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України член-кореспондент НАН України Олександр Гладун.

Читайте такожЗимові канікули 2021-2022: скільки відпочиватимуть українські учні"Немає окремої демографічної політики, спрямованої на поліпшення демографічної ситуації, – є соціально-економічна політика, яка може сприяти поліпшенню демографічної ситуації. Більшість опитаних українців стверджують, що не можуть дозволити собі мати двох і більше дітей саме через економічні причини", - розповів Гладун.

Серед таких причин: низька заробітна плата, відсутність власного житла і нерозвинена соціальна інфраструктура. Так, українці жаліються, що у деяких містах бракує дитсадків і гнучкої системи їхньої роботи.

"Змінилась і репродуктивна поведінка жінок: спочатку вони навчаються та роблять кар’єру, а вже потім створюють сім’ю і народжують дітей. Досягнувши певного рівня на роботі, жінка починає замислюватися про те, скількох дітей народжувати. Бо ризикує втратити і певну кількість років, і зарплатню, і здобутий статус", - зазначив Гладун.

Крім того, за даними НАН, в Україні спостерігається статевий дисбаланс на користь жінок у вікових групах старше 35-ти років.

Читайте такожТрирічна дівчинка засунула руку у пральну машинку під час віджиму: медикам довелося рятувати плечеПопри те, що в усіх країнах хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток, поступово співвідношення змінюється через високу смертність чоловіків працездатного віку. По-перше, чоловіки більше працюють на небезпечних виробництвах, де вищі ризики травмуватись і померти. По-друге, чоловіки становлять три чверті загиблих у ДТП", - повідомили у НАН.

Також науковець зазначив, що, за статистикою, чоловіки скоюють значно більше самогубств, ніж жінки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський до 10 грудня внесе до Верховної Ради законопроект про економічний паспорт українця, яким передбачено відкриття персональних рахунків для дітей, де будуть накопичуватися платежі від використання надр.

За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, згідно з прогнозами очікується, що кожна дитина отримає мінімум $10-12 тисяч.

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Автор: Екатерина Малюга