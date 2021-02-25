Правоохоронці закрили кримінальне провадження, за яким суд ухвалив рішення про блокування понад 400 сайтів в Україні.
Про це в коментарі Українській правді повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.
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«25 лютого процесуальним керівником прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження та одночасно - про скасування арешту на майнові права інтелектуальної власності», – заявила вона.
Прокуратура ініціювала розслідування щодо дій співробітників Голосіївського управління поліції, які займалися вказаною справою.
Блокування сайтів: що було раніше
- Голосіївський районний суд Києва постановив заблокувати в Україні 426 сайтів, серед яких, зокрема, російські та українські засоби масової інформації.
- Суд наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів інтернету при використанні 426 сайтів. Серед них: From-ua, російський РБК, Novostiua.org, "Захід медіа", Infopressa, LiveJournal, сервіс Telegram-статистики TGStat, а також GitHub Gist, Cryptowiki та інші.
25 лютого заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція вже відкликала супровідний лист по справі до Нацкомісії, а кримінальну справу перевірить Головне слідче управління. За його словами, заблокувати сайти просив громадянин України, якому не подобалося, що про нього пишуть.
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