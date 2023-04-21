Цим він намагався схилити суд до послаблення міри запобіжного заходу.

Митрополит УПЦ МП Павло (Паша Мерседес) на судовому засіданні у Київському апеляційному суді поскаржився, що у домі, де він відбуває домашній арешт, нібито нема світла. Відтак, він нібито не може зарядити електронний браслет.

Як повідомляє "Укрінформ", у будинку нібито не тільки нема світла, але й зв'язку.

"Я живу у Воронькові. От мені дзвонять, що в мене розряджається браслет. Чим його зарядити? Світла немає. А про зв'язок взагалі можна і не говорити", - заявив Павло.

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Не сподобалося митрополиту й зобов'язання носити електронний браслет. Він почав переконувати, що він не виступав і не виступає проти України.

"Я громадянин своєї держави і залишаюся їй вірним, тому це (домашній арешт - УНІАН) впливає на проведення богослужіння", - заявив він.

Паша Мерседес під домашнім арештом

1 квітня митрополиту УПЦ МП Павлу вручили підозру. Його обвинувачують у расовій, національній, регіональній, релігійній дискримінації та за іншими ознаками, а також за виправдання, визнання правомірною, заперечення війни Росії проти України, вихваляння окупантів.

У суді Павло заявив, що у будинку, де він має перебувати домашній арешт, нема умов, зокрема світла. Однак журналісти знайшли "маленьку хатинку" Мерседеса та спіймали його на брехні.

Сьогодні апеляційний суд залишив Павла під домашнім арештом. Він благословив суддів та подарував їм яйця.

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