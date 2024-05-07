Чоловік пояснив відмову йти до армії тим, що його брат-військовий не радить цього робити.

У Чернівецькій області за ухилення від мобілізації до одного року та десяти місяців обмеження волі засудили уродженця села Подгородня Первомайського району Миколаївської області. Відповідне рішення ухвалив Глибоцький районний суд Чернівецької області.

Як йдеться у вироку суду, 7 вересня 2023 року чоловік був визнаний придатним для проходження військової служби. У подальшому отримав повістку для відправки до військової частини. Однак військовозобов’язаний категорично відмовився від служби в армії. Він пояснив це тим, що є сиротою та має лише рідного брата, який служить у ЗСУ за контрактом, бере участь у бойових діях та радив у жодному разі не йти до армії.

Обвинувачений в ухиленні від мобілізації визнав свою вину та попросив суд суворо його не карати.

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Суд призначив чоловікові покарання у вигляді одного року та десяти місяців обмеження волі.

Інші вироки ухилянтам

Жителя Івано-Франківщини за ухилення від мобілізації засудили до умовного строку покарання.

Чоловіка було визнано придатним до військової служби, однак не з’явився до ТЦК для відправки до військової частини.

На суді чоловік розповів, що проживає з бабусею, яка хворіє на цукровий діабет. У день, коли військовозобов'язаний мав прибути до ТЦК, бабусі стало дуже зле і він залишився їй допомагати.

Чоловік запевнив, що розкаюється у вчиненому, хоче виправити ситуацію та готовий стати на захист Батьківщини. Тому просив врахувати це та не садити за ґрати. Його визнано винним в ухиленні від призову та засуджено до трьох років в’язниці. Разом з тим суд звільнив чоловіка від відбування покарання з іспитовим строком у півтора роки.

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