60-річну Надію Волощук звинуватили у систематичному приниженні учнів.

У селі Солонка на Львівщині звільнили шкільну вчительку, яка тероризувала учня сьомого класу та погрожувала йому ножем.

Про це пише видання Zaxid.net.

60-річну Надію Волощук звинуватили у систематичному приниженні учнів.

Історія скандалу у школі на Львівщині

У Львівській області вчителька інформатики змушувала 12-річного семикласника з'їсти паперовий літачок, розмахувала над ним ножем, погрожувала відрізати палець та радила писати кров'ю.

Причиною конфлікту стало те, що у школяра не було ручки, і викладачка запропонувала йому писати власною кров'ю.

Свідками інциденту було понад два десятки учнів: деякі злякалися та розповіли про подію батькам, а згодом розгорівся скандал.

Сама 60-річна Надія Волощук заявила на своє виправдання, що це був всього лише "жарт", звинувативши учнів у "спланованій провокації".

Незважаючи на це, шкільне керівництво після внутрішнього розслідування прийняло рішення про звільнення викладачки.

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Автор: Олег Давигора