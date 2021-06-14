У селі Солонка на Львівщині звільнили шкільну вчительку, яка тероризувала учня сьомого класу та погрожувала йому ножем.
Про це пише видання Zaxid.net.
60-річну Надію Волощук звинуватили у систематичному приниженні учнів.
Історія скандалу у школі на Львівщині
У Львівській області вчителька інформатики змушувала 12-річного семикласника з'їсти паперовий літачок, розмахувала над ним ножем, погрожувала відрізати палець та радила писати кров'ю.
Причиною конфлікту стало те, що у школяра не було ручки, і викладачка запропонувала йому писати власною кров'ю.
Свідками інциденту було понад два десятки учнів: деякі злякалися та розповіли про подію батькам, а згодом розгорівся скандал.
Сама 60-річна Надія Волощук заявила на своє виправдання, що це був всього лише "жарт", звинувативши учнів у "спланованій провокації".
Незважаючи на це, шкільне керівництво після внутрішнього розслідування прийняло рішення про звільнення викладачки.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Принижувала вчителів: на Херсонщині ученицю коледжу звинувачують у булінгу
- Львівська вчителька погрожувала відрізати палець школяреві: озвучено подробиці скандалу
- Через загибель школяра на водоспаді під Львовом у вчительки стався серцевий напад
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram