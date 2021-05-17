У Львівській області вчителька інформатики змушувала 12-річного семикласника з'їсти паперовий літачок, розмахувала над ним ножем, погрожувала відрізати палець та радила писати кров'ю.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Повідомляється, що причиною конфлікту стало те, що у школяра не було ручки, і викладачка запропонувала йому писати власною кров'ю.
Свідками інциденту було понад два десятки учнів. Деякі злякалися та розповіли про подію батькам. Розгорівся скандал.
Читайте такожУ Конотопі дівчина звинуватила вчителя у цькуванні - судитимуть її маму (відео)За словами вчительки, це був такий жарт, який діти не зрозуміли.
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