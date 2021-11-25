Він хоче, щоб винних покарали.

Солдат контрактної служби Збройних сил України Влад Матвєєв розповів, як його цькували товариші по службі через його сексуальну орієнтацію.

Про це він розповів Суспільне.

Чоловік понад два роки служить в ЗСУ. Він проходив бойове чергування у Запорізькій області, де його цькували протягом чотирьох місяців.

Солдат розповів, що ще 14 листопада позичив співслужбовцю свій телефон, щоб той зв'язався з батьками. Але той скопіював Владове листування та розповів іншим, що він належить до ЛГБТ-спільноти. Після цього його почали принижувати та шантажувати.

Читайте такожУ Києві почалася "війна лайків" проти десятків закладів за підтримку ЛГБТ"Строковики думали, що через те, що вони розкажуть, що я такий, щось зміниться. Я сказав, - ви дізналися і що змінилося? (...) На ранковому шикуванні назвали мене п*дором і геєм", - розповів він.

Військовослужбовець подав рапорт, у якому назвав причетних до цькування. За його словами, комбат відповів, що приналежність до ЛГБТ "не вважається прийнятною" в армії.

Пізніше військового відселили від ініціаторів булінгу, а потім вже перевели до Одеської області, де з ним зараз працюють військові психологи.

Влад відзначив, що через цькування пережив сильний стрес. Також про його орієнтацію дізналася його мама та брат. Чоловік впевнений, що винних мають покарати.

"Я хочу, щоб в армії були ознайомлені з тим, що є люди, які належать до ЛГБТ-спільноти, і що їх не треба чіпати, що вони такі ж нормальні люди, як всі інші".

Раніше повідомлялося, що уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова ініціювала розслідування того, що солдат ЗСУ став жертвою булінгу через сексуальну орієнтацію.

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Автор: Людмила Жерновська