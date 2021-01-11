За останні два дні кількість осіб, які хочуть перетнути кордон, збільшилася вдвічі.

Після свят українці масово повертаються на роботу за кордон.

Читайте такожВійськового прокурора Запорізького гарнізону викрили на хабаріПро це йдеться у сюжеті ТСН.

За останні два дні кількість осіб, які хочуть перетнути кордон, збільшилася вдвічі - до 70 тисяч осіб на добу.

Всього за вихідні та святкові дні кордон перетнули понад 150 тисяч осіб і близько 30 тисяч автомобілів.

Прикордонникам довелося збільшити кількість військовослужбовців, щоб поліпшити пропускну здатність. Найбільш завантаженими пунктами пропуску залишаються "Грушів", "Шегині" та "Ужгород".

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Автор: УНІАН