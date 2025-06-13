Санкції РНБО проти Петра Порошенка могли спиратися не лише на політичне підґрунтя. Днями почув ще одну версію – фінансову.

За словами мого співрозмовника, близького до фінансового блоку уряду, екс-президент негарно повівся з цілої низки питань. Зокрема, ця поведінка стосувалася сумнозвісних варантів Яресько, а також реструктуризації боргів перед впливовими сім'ями України. Якщо бути зовсім точним, претензії до Порошенка виникли через дії компанії ICU, яку досі вважають афілійованою з екс-президентом.

Сьогодні ICU відома в Україні як продавець ОВДП. Однак це лише крихти від колишньої величі. Розквіт їхнього бізнесу збігся з перемогою Євромайдану. Петро Порошенко став президентом, а ICU – "кузнею кадрів" для нової влади. Найгучнішим стало призначення на посаду голови Національного Банку Валерії Гонтаревої, яка згодом розвалила половину банківської системи і спрямувала Україну в стагнацію на довгі роки. Формально після приходу до НБУ пані Гонтарева вийшла зі складу співзасновників ICU. Проте компанія за її правління стала найбільшим дилером на вторинному ринку ОВДП. Чи було це можливо без неї?

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ICU вирішувала цілу низку питань особисто для Порошенка. Поряд з Олегом Свинарчуком та Ігорем Кононенком, співвласник та фронтмен ICU Макар Пасенюк вважався довіреною особою Порошенка. Його називали "investment banker of Poroshenko", а в цілому ICU вважалася "гаманцем президента".

При підготовці продажу Roshen на сліпий траст ICU структурувала ланцюжок BVI - Кіпр - Rothschild Trust . Ходили розмови про відмивання грошей Курченка та мільярди "Сім'ї", які перейшли у володіння деяких офшорів. Зрозуміло, ICU і особисто Гонтарева свою участь у цих операціях заперечували.

Тим не менш, вважалося, що компанія управляє сотнями мільйонів доларів як самого президента, так і його оточення, виступаючи номінальним власником та працюючи через офшорні юрисдикції. Особливо підозрілими виглядали схеми, в яких активи вважалися проблемними, але після втручання ICU чомусь ставали дуже успішними. Як приклад можна навести євробонди, які були скуплені з великим дисконтом, після чого виникла історія з "Роттердам+", і вони різко подорожчали. Ця угода фігурувала у розслідуванні НАБУ, але потім розслідування "згорнули", нібито не знайшовши у ньому складу злочину. Приблизно за такою самою логікою складалася угода щодо скуповування сонячних електростанцій, які "раптом" почали отримувати виплати за "зеленим тарифом", а незабаром були перепродані новому покупцеві з гарною надбавкою. Подібні угоди були плідним ґрунтом для чуток про те, що гроші президентів України (за винятком, мабуть, Януковича та Зеленського) традиційно вкладалися через офшорні номінальні структури, зокрема у євробонди.

Особисто звернув увагу на історію зі скандальними варантами Яресько. Як відомо, близьку подругу Гонтаревої Наталі Яресько призначив міністром фінансів Петро Порошенко. На цій посаді вона провела абсолютно провальну реструктуризацію держборгу України. Поряд із традиційними євробондами, на Україну "повісили" варанти, виплати за якими прив'язали до зростання ВВП. По суті це валютний податок на розвиток України. Умови для України були надто програшними. Проте президент Петро Порошенко підтримав цю угоду. Деякі підводні течії активно просував варанти і далі, і досі ми змушені жити із цією проблемою.

Як ви знаєте, 4 червня 2025 року Україна припустилася дефолту за варантами. Це рішення стало колективною позицією Володимира Зеленського та всього фінансового блоку. Я абсолютно їх підтримую. Кредитори припускали, що країна, яка перебуває у війні, має виплатити їм нечувану суму. Це нечувано.

Але головна претензія до варантів у тому, що ніхто не знає відповіді на запитання: хто ж у них сидить? У угоді офіційно фігурують Franklin Templeton та BlackRock . Але, на думку мого співрозмовника, це є номінальні власники. Є велика впевненість, що ниточки від варантів тягнуться до ICU та Порошенка.

За його словами, ICU офіційно у переговорах про реструктуризацію не фігурує. Натомість у них бере участь міжнародна юридична компанія Cleary Gottlieb, яка була архітектором угоди з варантами, а сьогодні обслуговує ICU. Виникає цілком певний каркас взаємодії, де варанти відбулися завдяки політичній підтримці Порошенка, і довгі роки вони все ще живі завдяки старим зв'язкам.

Це перша частина історії, яка пояснює запровадження санкцій проти Порошенка. Блокування варантів з боку РНБО - це, можна сказати, " прикро за державу ". Але набагато цікавіша друга частина, яку згадав мій співрозмовник. Вона стосується реструктуризації боргу, де також фігурує ICU. І, на відміну від теми варантів, не обговорюється публічно.

Йдеться про облігації, які свого часу продавав своїм клієнтам "Альфа Банк" (сьогодні "Сенс Банк", націоналізований). До великої війни "Альфа" мала найпотужніший в Україні підрозділ ВІП-банкінгу. У банку тримали свої статки не лише найбагатші родини України, а й багато топ-чиновників. Всі вони щороку збиралися у Львові на унікальний (у світовому масштабі, без перебільшень) джазовий фестиваль, де могли в приємній атмосфері поспілкуватися один з одним.

Клієнтам Альфа Клубу пропонувалися унікальні фінансові продукти, які дозволяли заробляти підвищену прибутковість у валюті. Одним із таких інструментів були loan participation notes (LPN) – дослівно "облігації участі у кредитах", випущені через голландську SPV. Десятки клієнтів банку вклали у них близько $470 млн.

Але потім були війна та націоналізація "Сенс Банку". З 2022 року loan participation notes перебувають у дефолті, і гроші впливових українських сімей "підвисли". Проте папери не перебувають під санкціями (це законний інструмент, з точки зору України), а емітент обіцяє розрахуватися. Більшість власників вже реструктурували облігації та отримали гарантії повернення грошей. Більшість, але не всі.

Декілька десятків впливових клієнтів виявилися заблокованими через ICU. Це викликає у них величезне роздратування, розповіло моє джерело. Більше того, вони відчувають у цих подіях стиль Порошенка, відомого своєю скнарістю.

Справа в тому, що ще до повномасштабної війни ICU купили частину цих loan participation notes. А вже після початку, коли папери були у дефолті, компанія скупила з інших власників (зокрема, в одного зернотрейдера) з великим дисконтом. За підсумками, вони контролюють більшість у двох випусках. У цих випусках в меншості опинилися ті самі кілька десятків клієнтів, які наразі виконують роль заручників.

Купувала ICU для себе чи клієнта, невідомо. Але вже багато місяців, за словами мого співрозмовника, компанія вимагає виплатити їм повну суму, зараз, негайно. Тим самим вони блокують реструктуризацію для десятків клієнтів, які опинились у заручниках.

При цьому, за словами мого співрозмовника, ICU поводяться зовсім не як завжди. Для самої компанії в подібному шантажі немає жодного сенсу, тому що це руйнує її репутацію на фінансовому ринку, і до того ж не приносить жодних дивідендів. Навпаки, їм було б вигідно реструктурувати LPN і замість примарного дефолтного паперу отримати реальний ринковий, який можна продати будь-якої миті і вийти з грошима. Проте співвласники ICU, зокрема Макар Пасенюк, тримають жорстку позицію. Клієнти, які опинилися в заручниках, побачили в цьому поведінку, типову для Порошенка.

Роздратування накопичилося, задіялися таємні важелі. У результаті - санкції проти екс-президента чи то збіглися з цим роздратуванням, чи стали його результатом. Порошенко тепер, чи справді це він стоїть за ICU чи ні, отримав величезні проблеми.

Його офіційні активи перебувають у "підвішеному" стані, переоформити їх на дружину через суд не вдалося. Під великим питанням також є активи в управлінні, якщо взагалі вдасться дотягнутися до них.

Як на мене, у цій версії має бути ще щось. Однак фейковою я б її не назвав. Сьогодні Порошенко живе у погані часи. Екс-президент під санкціями користуватися грошима навряд чи може, тому я можу припустити, що анонімізовані статки на офшорах є такою собі "подушкою безпеки". Щодо ICU, про розрив з Порошенком я ніде не чув. А ось про скупість екс-президента – багато разів. Про те, що ICU скуповував активи з великим дисконтом, щоб потім отримати повне відшкодування – теж.

Звісно, дуже можливо, що справа у самих власниках ICU. Бізнес Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка близький до заходу, і партнери збираються роз'їхатися "на пенсію" до Швейцарії та Дубаї . Нещодавно компанія остаточно програла Верховний Суд Національному Банку у знаменитій справі про присвоєння боргів російського "Сбербанку", порушуючи санкційне законодавство. Рішення про позбавлення Пасенюка та Стеценка бездоганної ділової репутації та усунення їх від керівництва банком "Авангард" - вистояли. Більше того, Національний Банк подав проти ICU позов на 2 млрд. грн.

А на обрії ще більші проблеми. Якщо санкції проти Порошенка мали якось подіяти – вони не спрацювали. ICU продовжує тримати у заручниках згаданих вище впливових людей. Тому ті готують нові удари у відповідь.

За словами мого співрозмовника, найближчим часом ICU може бути залучено до скандалу через співпрацю з російськими фінансовими структурами, зокрема, з одним із державних банків РФ. Про що йдеться, я можу припустити. За старих часів Валерія Гонтарева, тоді ще співвласника ICU, була офіційним партнером російського VTB. Їх пов'язували як угоди (як, наприклад, з Burger King), а й особисті відносини.

Крім того, у ICU виникнуть проблеми, якщо підтвердиться версія, що вони досі обслуговують гроші підсанкційного Порошенка. Чому б цій версії не підтвердитись?

Підсумуємо. Не знаю, наскільки реальною є версія, яку мені розказали. Звичайно ж, мій співрозмовник виклав усе так, як було вигідно йому. Однак його розповідь пов'язує в одне безліч розрізнених подій.

Якщо ця версія вірна, то політика може бути далеко не єдиною причиною запровадження санкцій проти Порошенка. Цілком можливо, що екс-президент безневинно постраждав через різку поведінку ICU (але це не точно). Погодьтеся, загалом історія цікава.