Зараз на тимчасово окупованих територіях України розташовано приблизно 800 шкіл.

Випускники шкіл на тимчасово окупованих територіях отримають українські атестати та документи про освіту.

Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі інформаційного телемарафону.

"Незалежно від того, чи можуть вони на даному етапі продовжувати освітній процес чи ні, документи про освіту буде видано всім без винятку випускникам. Всіх без винятку школярів буде атестовано по щорічній оцінці", - сказав Шкарлет.

Він зазначив, що наразі приблизно 800 шкіл на тимчасово окупованій території. З них у понад 280 школах, які переважно розташовано на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, уже завершили навчання.

Як повідомляв УНІАН, Сергій Шкарлет розповів, що діти, які виїхали за межі України, зможуть скласти національний мультипредметний тест (НМТ) у країнах Європи.

Що стосується тимчасово окупованих територій, то, за словами міністра, складання тесту там неможливе, оскільки всі державні реєстри на окупованих територіях заблоковано, щоб убезпечити доступ до них з боку РФ.

"Але для будь-якого випускника ми організували мінімум три тестові сесії. Після закінчення вступу для дітей з тимчасово окупованих територій буде передбачено ще можливості, при виїзді їх на підконтрольну Україні територію вони можуть спробувати вступити до закладів вищої освіти й пізніше", - наголосив чиновник.

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